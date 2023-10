Uma criança de nove anos foi resgatada em estado grave após se afogar na piscina de uma chácara em Doutor Camargo, no Norte do Paraná, na tarde de sábado (21), depois de prender o cabelo no sugador.

De acordo com informações do Samu, repassadas para a RPC e G1 PR, a menina ficou submersa por aproximadamente 10 minutos. Ela foi resgatada por familiares que também estavam passando o dia na chácara.

Foto: Reprodução/Samu

A vítima estava mergulhando na piscina que tem 1,5 metro de profundidade. Quando ela não voltou, parentes que estavam presentes desconfiaram, mas não conseguiam retirar a criança da piscina porque a sucção do equipamento era muito forte.

A menina foi intubada e encaminhada ao hospital por meio de helicóptero.

