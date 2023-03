Mais um triste caso de feminicídio no Paraná. O corpo de uma mulher que estava desaparecida foi encontrado enterrado no quintal de uma casa localizada em Matinhos, Litoral do Paraná. O achado ocorreu na noite desta quarta-feira (1º) e o marido foi preso em flagrante por homicídio e ocultação de cadáver.

+Leia mais! Aposta simples feita Curitiba fatura quina da Mega Sena 2569

Segundo informação da Polícia Civil do Paraná (PCPR), o corpo da vítima foi localizado no terreno da casa onde o suspeito morava com a mulher. O caso foi descoberto por policiais que atuam no Verão Maior Paraná após ser registrado um boletim de ocorrência relatando o desaparecimento dela no dia 26 de fevereiro. Um segundo indivíduo que pode ter participado da ação ainda não foi identificado.

A motivação estaria ligada a uma suposta traição.

Casos de feminicídio aumentou no Paraná

O Paraná registrou 274 casos de feminicídio ou de tentativa de feminicídio em 2022, segundo dados do Ministério Público do Paraná (MPPR).O número representa um aumento de 30% em relação ao ano anterior.

Abaixo, os números de inquéritos que investigaram casos de feminicídio tentados ou consumados nos últimos anos:

2019: 211 casos

211 casos 2020: 224 casos

224 casos 2021: 212 casos

212 casos 2022: 274 casos

Veja que incrível