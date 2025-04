Corpo de Bombeiros pode ser acionado no mundo todo para atuar em enchentes

Com vasta experiência na atuação em desastres naturais e tragédias, agora o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) pode ser acionado em qualquer parte do mundo para agir em caso de grandes enchentes. A instituição paranaense foi escolhida para integrar um diretório criado pelo Grupo Consultivo Internacional de Busca e Resgate (INSARAG, na sigla inglês) – iniciativa da Organização das Nações Unidas que coordena uma rede global para ações de busca e resgate.

O Diretório de Resposta a Inundações é composto por bombeiros do Paraná, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso e São Paulo, além de profissionais da Austrália, Malásia, França, Reino Unido, Argentina e Equador.

Na prática, isso significa que essas equipes ficam à disposição para serem mobilizadas em caso de enchentes de grandes proporções. No Brasil, quem recebe os pedidos de ajuda desse tipo ou que oferece apoio a outras nações em situação de emergência é a Agência Brasileira de Cooperação, do Ministério das Relações Exteriores.

A criação desse diretório ligado à ONU teve uma importante influência paranaense. Desde 2024, o major Ícaro Gabriel Greinert, comandante do Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST) do CBMPR, integra o Grupo de Trabalho de Resposta a Inundações (Search and Rescue in Floods Response Working Group), um subgrupo de atuação do INSARAG.

“Temos membros de vários países, mas assumimos um protagonismo importante dentro desse subgrupo. Neste ano em que estamos lá, escrevemos os termos de referência que estabelecem, minimamente, o que se espera de uma equipe para atender internacionalmente às inundações — algo que até então não existia; é inédito”, explicou o major.

Corpo de Bombeiros do Paraná pode ajudar em grandes tragédias

“Criamos também esse diretório, no qual constam as equipes que, voluntariamente, após uma avaliação documental e dentro de alguns critérios, estão aptas para serem acionadas em caso de atendimento a enchentes”, complementou. Segundo ele, a preocupação com a resposta a tragédias dessa natureza era uma demanda antiga do Brasil dentro do INSARAG. O desejo virou realidade durante o evento Semana de Redes e Parcerias Humanitárias, da Organização das Nações Unidas (ONU), em Genebra, na Suíça.

Para o major Gabriel, o Paraná já provou que está pronto para esse tipo de desafio, como vem sendo demonstrado nas intervenções recentes dentro do país, por meio da Força-Tarefa de Resposta a Desastres, sob responsabilidade do GOST. Ele lembrou as ações no ano passado em União da Vitória e no Litoral do Paraná, e também o apoio ao Rio Grande do Sul, na pior tragédia natural já vivenciada pelo estado vizinho.

A participação do Paraná nesse esforço global para aprimorar a capacidade de resposta a catástrofes tem reflexos diretos para a população do estado, como explica o oficial do CBMPR. “A gente está aprendendo, discutindo, tendo acesso aos melhores profissionais do tema a nível mundial. Ganhamos conhecimento, trazemos muita tecnologia, mas ensinamos também. É um intercâmbio de técnicas e equipamentos que nos faz avaliar como estamos atendendo aqui no Paraná e o que podemos melhorar”, avaliou.