PRF apreende no PR a maior carga de cocaína já realizada no Brasil; destino surpreende

Uma abordagem m Alto Paraíso, divisa do estado do Paraná com o Mato Grosso do Sul chamou a atenção da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Dentro de um caminhão estava 673,5 quilos de cocaína, a maior apreensão da droga realizada em 2025 no Brasil. O destino seria Paranaguá, no Litoral paranaense.

+ Leia mais Grave explosão em empresa de gás gera morte na RMC; vídeo

De acordo com a PRF, uma carreta carregada de soja foi parada na BR-487. O condutor de 52 anos, morador de Ponta Porã (MS), informou ter carregado a droga sob a carga, em Amambai (MS).



No Paraná, 1,2 tonelada de cocaína já foi apreendida somente esse ano.