Grave explosão em empresa de gás deixa dois mortos na Grande Curitiba

Uma explosão dentro de uma empresa de gases e produtos para saúde localizada em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), deixou duas pessoas mortas e uma gravemente ferida. A situação aconteceu na noite desta terça-feira (01).

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi sinalizada por volta das 19h07, na Rua Ângela Garzaro. No local foram encontradas duas vítimas mortas e uma vítima com ferimentos graves.

Inicialmente foi informado de que havia um incêndio no local. Em atualização sobre a situação, os bombeiros confirmaram que havia apenas focos já controlados. No entanto, ainda há vazamento de gás dentro da empresa.

Foram mobilizadas equipes de Campo Largo e Araucária, além de médicos do Samu. Ainda não foi detalhado o que pode ter causado a explosão e nem quem são as vítimas do acidente.