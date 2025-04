Curitiba inaugura novo Sacolão da Família; veja endereço

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Foi inaugurado nesta terça-feira (01) o 12º Sacolão da Família de Curitiba, no Mercado Municipal do Capão Raso, em frente ao terminal de ônibus. A nova unidade amplia a oferta de alimentos saudáveis pelo preço único de R$ 3,99 o quilo.

Qualquer pessoa pode comprar nos Sacolões da cidade, não é preciso fazer cadastro. O Mercado Municipal Capão Raso também possui integração temporal. Dessa forma, os passageiros que chegam ao terminal têm até duas horas para visitar o mercado, fazer as compras e retornar ao terminal sem pagar uma nova passagem de ônibus.

Presente na inauguração do Sacolão, o prefeito Eduardo Pimentel anunciou a criação de estacionamento para motocicletas e de 15 minutos para os permissionários e a prorrogação dos contratos para garantir segurança jurídica aos comerciantes.

O Mercado Municipal Capão Raso fica na Rua Otto Cabel, 51, em frente ao Terminal Capão Raso, no bairro Novo Mundo.

Sacolão da Família

Criado em 1997, o Programa Sacolão da Família busca facilitar o acesso da população às frutas e hortaliças, promovendo alimentação mais nutritiva e acessível. Atualmente, são 12 unidades distribuídas em Curitiba, com produtos oferecidos a preço único (R$ 3,99) por quilo. Em 2024, as 11 unidades do programa comercializaram 9.729 toneladas de alimentos.