Vídeo mostra como será o novo viaduto entre Curitiba e Pinhais; assista

A Unidade Técnico Administrativa de Gerenciamento (Utag) da Prefeitura de Curitiba divulgou um vídeo com modelagens tridimensionais que mostram como será o novo viaduto Curitiba-Pinhais, que ligará a Avenida Victor Ferreira do Amaral, no Tarumã, à Rodovia João Leopoldo Jacomel, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

A estrutura faz parte do projeto Novo Inter 2, voltado à modernização do sistema de transporte coletivo e da infraestrutura viária da capital.

Com imagens geradas a partir do projeto executivo, o vídeo detalha o futuro viaduto de 155 metros de comprimento e 25 metros de largura, com três faixas de rolamento em cada sentido e barreiras de proteção. Também é possível visualizar as duas pontes marginais sobre o Rio Atuba, cada uma com 35 metros de extensão, além da rotatória e das vias de acesso que completarão o novo sistema viário.

Assista:

A obra começou nesta semana pela construção das pontes marginais, o que reduzirá o impacto no tráfego do eixo principal durante os primeiros seis meses de trabalho. O investimento total é de R$ 68,7 milhões, com financiamento da Prefeitura de Curitiba e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). A obra completa tem prazo estimado de 18 meses e será executada pela empresa Castilho Engenharia.

Reunião pública vai exibir projeto do viaduto que liga Curitiba e Pinhais

A Prefeitura de Curitiba vai mostrar o projeto e a estratégia de execução das obras em uma reunião pública marcada para esta quinta-feira (03), às 18h30, no Auditório da Rua da Cidadania do Cajuru (Avenida Prefeito Maurício Fruet, 2.150).