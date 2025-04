Colisão entre Inter 2 e viatura do IML complica trânsito em Curitiba

Um acidente envolvendo um ônibus biarticulado da linha Inter 2 e uma viatura do Instituto Médico Legal (IML) causou transtornos no trânsito da região do Novo Mundo, em Curitiba, na manhã desta terça-feira (1°). A colisão ocorreu em frente ao Hospital do Trabalhador, próximo à agência da Caixa Econômica Federal, na Avenida República Argentina.

O impacto do acidente foi sentido principalmente no fluxo do transporte público. A Avenida República Argentina, importante corredor de ônibus da capital, ficou parcialmente bloqueada, afetando diversas linhas que utilizam a via. Entre as rotas prejudicadas estão a Circular Sul, Pinheirinho e Santa Cândida-Capão Raso.

Uma extensa fila de ônibus biarticulados se formou na região, evidenciando o congestionamento causado pelo incidente. A canaleta exclusiva para ônibus, que conta com várias estações-tubo ao longo do trajeto, teve seu fluxo significativamente reduzido.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre feridos ou detalhes sobre como o acidente aconteceu. Motoristas e usuários do transporte coletivo que precisam passar pela região devem ficar atentos e, se possível, buscar rotas alternativas.