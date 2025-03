Obra de novo viaduto entre Curitiba e Pinhais começa na próxima semana

O prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, assinou na manhã desta sexta-feira (28) a ordem de serviço para a construção do novo viaduto Curitiba-Pinhais, que fará a ligação da Avenida Victor Ferreira do Amaral com a Rodovia João Leopoldo Jacomel. A obra faz parte do Lote 4, Pacotes 3 e 4, do projeto do Novo Inter 2.

Com um investimento total de R$ 68.797.559,49, a obra do viaduto Curitiba-Pinhais está programada para começar na próxima semana e tem como objetivo melhorar a fluidez do trânsito e a segurança viária com municípios da região metropolitana. A previsão é de que os trabalhos avancem ao longo dos próximos 18 meses.

Para minimizar os impactos no tráfego local, a obra será iniciada pela construção das pontes e vias marginais, uma de cada lado da avenida. Com essa estratégia, o tráfego no eixo principal deverá ser mantido sem grandes interferências durante os trabalhos.

Como será o novo viaduto que liga Curitiba e Pinhais?

O novo viaduto terá 155 metros de comprimento e 25,03 metros de largura, com três faixas de rolamento em cada sentido e barreiras de proteção. Além do viaduto, o projeto prevê a construção de duas pontes sobre o Rio Atuba, localizadas nas vias marginais.

Cada ponte terá 35 metros de extensão e 13,40 metros de largura, com duas faixas de rolamento, barreiras de proteção e um passeio de 2,88 metros para pedestres. O pacote de obras também inclui a construção de uma rotatória e melhorias no sistema viário complementar da divisa dos municípios naquele ponto.

Foto: Divulgação | Prefeitura de Curitiba

Com a assinatura da ordem de serviço, as equipes técnicas podem iniciar os preparativos para a execução da obra.

Reunião pública vai apresentar projeto da nova ponte

A Prefeitura de Curitiba realizará uma reunião pública para apresentar o plano de ataque da nova obra. O encontro ocorrerá no dia 3 de abril, às 18h30, no Auditório da Rua da Cidadania do Cajuru (Avenida Prefeito Maurício Fruet, 2.150 – Cajuru). O objetivo do evento é detalhar as intervenções previstas e tirar dúvidas da população sobre o impacto das obras na mobilidade e infraestrutura da região.

O que é o projeto do Novo Inter 2

As obras fazem parte do projeto Novo Inter 2, um dos principais investimentos em mobilidade urbana de Curitiba. Além da construção do viaduto e das pontes, o projeto contempla a requalificação de vias, implantação de novos pavimentos e calçadas, nova iluminação pública e melhorias na drenagem ao longo do trajeto da linha Inter 2 e em seu entorno.

O secretário municipal de Obras Públicas, Luiz Fernando Jamur, ressaltou a importância da iniciativa. “Estamos investindo no Inter 2, que é a segunda linha mais carregada de Curitiba. São mais de R$ 850 milhões em 28 bairros, beneficiando indiretamente 600 mil pessoas”, disse.

O Novo Inter 2, voltado à modernização do transporte coletivo, beneficiará 181 mil passageiros diariamente. As obras, que ocorrem em diversas regiões da cidade, são coordenadas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) e gerenciadas pela Unidade Técnico Administrativa de Gerenciamento (Utag). O financiamento é realizado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e pela Prefeitura de Curitiba.