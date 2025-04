Passageiro é atacado com faca perto de Rodoferroviária de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um homem de 60 anos sofreu dois cortes na mão no final da manhã desta quarta-feira (02) na fila do Restaurante Popular, no bairro Jardim Botânico, em Curitiba. A vítima foi atendida após tentativa de assalto nas proximidades da Rodoferroviária.

Segundo o homem agredido, ele foi almoçar quando foi abordado por um outro indivíduo que deu voz de assalto com uma faca. Ao resistir e correr, ele acabou sendo alvo do ladrão. Ao perceber que estava sangrando, foi em direção da Rodoferroviária para buscar ajuda.

Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

+ Leia mais PRF apreende no PR a maior carga de cocaína já realizada no Brasil; destino surpreende

“O cidadão pediu socorro falando que foi assaltado. Ele é um passageiro com passagem comprada para às 18 horas com destino a Joinville. Ele saiu para fazer uma refeição, e tentaram pegar o dinheiro dele. Acionamos o Siate e o apoio da Guarda Municipal para localizar o agressor”, disse o vigilante Wilson

Os cortes na mão foram superficiais e o homem foi liberado para aguardar o embarque rumo a Santa Catarina.