Parque Barigui passa por obras; saiba o que está sendo feito

Ponto turístico de Curitiba, o Parque Barigui está passando por algumas reformas e obras de manutenção. O local, que é o maior parque e o mais frequentado da capital paranaense, está recebendo serviços que envolvem as secretarias municipais de Obras Públicas, Defesa Social e Trânsito e Meio Ambiente.

Os trabalhos se concentram na finalização da reforma da passarela de madeira que fica ao lado do Salão de Atos. A obra executada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente mudou e modernizou a antiga ponte. As escadas com degraus deram lugar a rampas.

Segundo o superintendente de Obras e Serviços do Meio Ambiente, Jean Brasil, a mudança é para aumentar a acessibilidade da ponte. “Agora vai ficar mais fácil para as famílias passarem com carrinhos de bebê ou para os ciclistas seguirem pela ponte. Quem tem dificuldade de locomoção também terá o trajeto facilitado”, explicou Brasil.

Ponte revitalizada no Parque Barigui. Foto: José Fernando Ogura/SECOM

O assoalho da ponte foi trocado por madeiras tratadas de reflorestamento. Desde 1987, a ponte era no formato com degraus e agora tem a forma de arco, após os engenheiros e arquitetos do Meio Ambiente estudarem o ângulo correto para o espaço sobre o Rio Barigui. Os últimos ajustes estão sendo feitos no guarda-corpo da ponte.

Pistas de caminhada do Parque Barigui recebem obras

Na terça-feira (01) também começaram as obras de readequação das pistas de caminhada e de corrida e a ciclovia em frente à Rua Doutor Aluízio França, nas proximidades da nova ponte de madeira. No local, será feita toda a readequação do espaço de lazer e descanso. Essas obras devem durar cerca de 45 dias, dependendo das condições climáticas.

Os quiosques para as pessoas fazerem piqueniques ou se reunirem no bosque ao lado da Alameda Ecológica Burle Marx também estão sendo reformados. Os telhados foram trocados e pintados.

Também foram feitas intervenções no estacionamento da BR-277, que recebeu novo asfalto e sinalização reforçada.