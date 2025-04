Festival de Curitiba: última semana com atrações imperdíveis

A capital paranaense se prepara para a reta final do 33º Festival de Curitiba, com uma programação diversificada que promete encantar o público local. De 24 de março a 6 de abril, as mostras Lúcia Camargo, Guritiba e Fringe oferecem experiências únicas em teatro, dança e performances de rua.

Destaques da Programação:

Elefanteatro: Gigante Reciclável Encanta a Criançada

O grupo mineiro Pigmalião traz uma atração gratuita e sustentável para o Guritiba. Um elefante gigante feito de material reciclável conduz uma caminhada lúdica pelo Passeio Público no sábado, às 14h30, e no domingo, no Teatro da Vila (CIC), no mesmo horário.

Mostra Cemitério de Automóveis: Estreia no Festival

A renomada companhia de Mário Bortolotto faz sua estreia no evento com quatro peças e um show da banda Saco de Ratos. As apresentações acontecem de 2 a 6 de abril no Mini Guaíra.

Velocidade da Luz: Memórias Curitibanas em Cena

Trinta idosos locais protagonizam um espetáculo itinerante pelas ruas da cidade, compartilhando histórias reais através de música e dança. As apresentações ocorrem nos dias 5 e 6 de abril, às 16h, na Praça Santos Andrade.

Nebulosa de Baco: Realidade e Ficção se Misturam

A Cia Stavis-Damaceno traz sua nova produção inspirada em Pirandello, após turnê nacional de sucesso. As apresentações acontecem nos dias 5 de abril, às 20h30, e 6 de abril, às 19h, no Guairinha.

MishMash: Sessão Extra para Show de Variedades

O espetáculo que mistura mágica, humor e histórias fantásticas ganhou uma sessão extra devido à alta demanda. As apresentações ocorrem nos dias 5 e 6 de abril no Teatro UP Experience.

O Céu da Língua: Gregório Duvivier une Poesia e Humor

O ator e comediante apresenta um espetáculo que brinca com os limites entre poema e piada, celebrando a língua portuguesa. Serão três sessões nos dias 3 e 4 de abril no Guairão.

Dança Contemporânea em Destaque

“Trivial”, um espetáculo de B Boys de Porto Alegre, e “Encantado”, dirigido por Lia Rodrigues, trazem diferentes vertentes da dança contemporânea para o festival.

In On It: Clássico Moderno Revisitado

Fernando Eiras e Emílio de Mello estrelam a peça dirigida por Enrique Diaz, que retorna ao festival 15 anos após sua estreia, abordando temas como memória e identidade.

Serviço

33º Festival de Curitiba

Data: De 24/3 a 6/4 de 2025

Valores: Os ingressos vão de R$00 até R$85 (mais taxas administrativas).

Ingressos: www.festivaldecuritiba.com.br e na bilheteria física exclusiva no Shopping Mueller (Segunda a sábado, das 10h às 22h e, domingos e feriados, das 14h às 20h).

Verifique a classificação indicativa e orientações de cada espetáculo.

Confira também descontos especiais para colaboradores de empresas apoiadoras, clubes de desconto e associações.