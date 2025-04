Pré-Carnaval de Curitiba pode virar Patrimônio Cultural Imaterial

Curitiba pode ganhar um novo Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial: o Pré-Carnaval. A festa, que já se tornou uma das mais aguardadas do ano na capital paranaense, pode ser oficialmente reconhecida graças a um projeto de lei apresentado na Câmara Municipal.

A proposta, de autoria da vereadora Professora Angela (PT), visa fortalecer essa manifestação popular que arrasta milhares de foliões pelas ruas da cidade. Além de consolidar o evento no calendário oficial, o projeto busca garantir apoio público para sua realização.

“O Pré-Carnaval de Curitiba é um evento que mobiliza milhares de pessoas, entre moradores e turistas, que se reúnem para celebrar a cultura carnavalesca, a alegria e a expressão popular, por meio de desfiles de blocos de rua, apresentações de bandas e grupos musicais, e outras manifestações festivas”, destaca a parlamentar.

Mais que folia: impacto econômico e cultural

O Pré-Carnaval curitibano vai muito além da diversão. Nos últimos anos, o evento se consolidou como um dos maiores festivais populares da capital, atraindo não só moradores, mas também turistas de outras regiões.

Com a oficialização como Patrimônio Cultural, a expectativa é ampliar investimentos no setor cultural, fomentar o turismo e reforçar a identidade carnavalesca da cidade. O projeto prevê ações para: preservar e valorizar a cultura carnavalesca, incentivar pesquisas sobre a história do evento, assegurar apoio público para as festividades, promover a participação comunitária e estimular a economia criativa e o turismo.

Comitê Gestor: garantindo a continuidade da folia

Para garantir a preservação e expansão do Pré-Carnaval, o projeto propõe a criação de um Comitê Gestor. Este grupo será formado por representantes do poder público, integrantes da sociedade civil ligados ao movimento carnavalesco e especialistas em cultura e patrimônio imaterial.

A execução da política de preservação ficará sob responsabilidade do Poder Executivo Municipal, que poderá designar a Fundação Cultural de Curitiba como órgão responsável.

Próximos passos

Atualmente, o projeto de lei aguarda análise da Procuradoria Jurídica da Câmara de Curitiba. Se aprovado em plenário e sancionado, entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial de Curitiba.