Vale-creche em Curitiba: saiba como conseguir o benefício

Curitiba dá um passo importante na educação infantil nesta quarta-feira (02). O prefeito Eduardo Pimentel lança oficialmente o vale-creche, um benefício inédito para famílias curitibanas com crianças de 0 a 3 anos que aguardam vaga na rede municipal de ensino.

O vale-creche, promessa de campanha agora concretizada, oferecerá até R$ 1 mil para que famílias possam matricular seus pequenos em instituições privadas de ensino. A medida é transitória, visando atender a demanda enquanto a rede municipal se expande.

+ Leia mais Grave explosão em empresa de gás deixa uma pessoa morta na Grande Curitiba

Com um orçamento de R$ 49,7 milhões, o programa beneficiará 3,4 mil crianças. A prioridade será dada às famílias em situação de maior vulnerabilidade social, com renda mensal de até três salários mínimos (valor estadual).

O prefeito Eduardo Pimentel e o secretário de Educação, Jean Pierre Neto, estarão presentes para fornecer mais detalhes em coletiva de imprensa no início da tarde desta quarta-feira.

Como vai funcionar vale-creche? Como conseguir?

A prioridade do benefício, de acordo com a prefeitura, são as famílias de maior vulnerabilidade social, com renda mensal de até três salários mínimos. O valor da renda familiar pode variar de R$ 1.984 a R$ 2.275, de acordo com a atividade.

O valor do benefício será pago para a família e não para a instituição que presta o serviço. A transferência do valor só poderá ser transferida para a instituição de ensino escolhida.

As famílias que pretendem usar o benefício devem estar cadastradas no Cadastro Online da prefeitura. Pais ou responsáveis devem entrar no site e preencher os dados da criança, que precisa ter CPF.

As famílias cadastradas serão procuradas pela Secretaria Municipal de Educação, que vai fornecer todas as orientações. Caso o valor da creche seja mais de R$ 1 mil, a família deve complementar. Se for menor, a prefeitura vai disponibilizar o valor exato da mensalidade.