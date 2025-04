Prefeitura vai ouvir moradores sobre as obras na Arthur Bernardes

A Prefeitura de Curitiba convoca moradores, comerciantes e usuários do transporte coletivo para uma audiência pública no dia 15 de abril, às 19h, na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no bairro Seminário. O tema são as alterações no projeto Novo Inter 2, especificamente no trecho do eixo da Avenida Arthur Bernardes.

Equipes técnicas da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc) e da Secretaria Municipal de Obras Públicas uniram forças para aprimorar o projeto. Sob orientação do prefeito Eduardo Pimentel, os especialistas priorizaram a eficiência da mobilidade urbana sustentável, com atenção especial ao fluxo do transporte coletivo.

Ana Zornig Jayme, presidente do Ippuc, destaca: “Foram refeitas diferentes simulações, novos levantamentos topográficos e novo censo arbóreo para embasar as decisões e análises que desenharam a solução mais adequada, em um excelente exercício intersetorial dentro da administração”.

Entre as principais mudanças, destaca-se a manutenção de quatro faixas de rolamento na quadra entre a Avenida Iguaçu e a Rótula dos Anjos, sendo uma exclusiva para ônibus. Para preservar árvores de grande porte e manter a permeabilidade do solo, as vias serão deslocadas para a margem direita da pista, com previsão de desapropriações.

A ampliação da Estação Santa Quitéria também está mantida, integrando linhas alimentadoras à Rede de Transporte Integrado (RIT) e beneficiando mais usuários em deslocamentos metropolitanos e até o Centro.

O projeto do Parque Linear Arthur Bernardes ganha um novo desenho orgânico, preservando todas as árvores do canteiro central. Marilza Dias, secretária municipal do Meio Ambiente, explica: “Eliminamos os novos equipamentos de lazer e esporte e privilegiamos um paisagismo com soluções baseadas na natureza, usando jardins de chuva que ampliam a permeabilidade do solo e favorecem a biodiversidade local”.

As alterações no projeto resultaram em menor impacto ambiental. Apenas 6,7% das 1.534 árvores inventariadas serão afetadas, e a taxa de impermeabilização foi reduzida pela metade, com compensação dobrada pelo novo paisagismo.