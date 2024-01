Concurso para auditor da Receita Estadual do Paraná pode sair em breve

O governador Carlos Massa Ratinho Junior autorizou nesta quinta-feira (25) a realização de um novo concurso público destinado ao preenchimento de 50 cargos de auditor fiscal da Receita Estadual do Paraná. O concurso tem como objetivo a recomposição do quadro de auditores fiscais da Receita Estadual, o órgão de regime especial encarregado da administração tributária do Estado.

As vagas abertas no concurso deverão preencher postos de trabalho em diferentes unidades da Receita Estadual do Paraná, localizadas em Curitiba, Ponta Grossa, Guarapuava, Jacarezinho, Londrina, Maringá, Umuarama, Cascavel e Pato Branco.

O secretário da Fazenda, Renê Garcia Junior, ressalta a importância de manter um corpo qualificado na Receita Estadual do Paraná. “Estamos cientes da importância vital da manutenção de um quadro adequado para o pleno funcionamento dos serviços tributários e fiscais. Diante da redução no número de auditores fiscais, que ocorre à medida que os quadros atuais entram em aposentadoria, a realização deste concurso é crucial para garantir a continuidade e eficiência das atividades”, observa.

A Comissão de Concursos da Receita Estadual trabalha no desenvolvimento das etapas iniciais do processo seletivo. Em um primeiro momento, o grupo irá elaborar o regulamento, para em seguida dar andamento à redação e aprovação do edital, bem como à contratação de empresa especializada, que vai elaborar e aplicar as provas. A previsão é que o concurso seja realizado neste ano.

