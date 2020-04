Foi publicado, no Diário Oficial do Paraná de quarta-feira (08), o edital do concurso público para a Polícia Civil do Paraná. São 400 vagas distribuídas entre os cargos de delegado de polícia (50), investigador de polícia (300) e papilocopista (50). Os salários variam entre R$ 5,5 mil e R$ 18 mil, de acordo com o cargo.

Confira o edital completo do concurso da Polícia Civil do Paraná

As inscrições deverão ser feitas pela internet, pelo site do Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná (NC/UFPR), a partir do dia 05 de maio de 2020 até às 17h do dia 02 de junho de 2020. A inscrição custa R$ 200 para o cargo de delegado de polícia e R$ 120 para os cargos de investigador e papilocopista.

A prova objetiva para os três cargos ocorre no dia 22 de julho. Já a prova de conhecimentos específicos para o cargo de delegado de polícia será dia 9 de setembro de 2020. As provas de higidez e aptidão física ainda não têm data definida.

Delegado de Polícia

São 50 vagas destinadas ao interior do Paraná, com remuneração inicial de R$18.280,05. Para o cargo é exigido bacharelado em Direito. Veja as atribuições ao cargo no Anexo IV do edital do concurso.

Investigador de Polícia

São 400 vagas distribuídas entre Curitiba (50), Região Metropolitana (70) e interior (180). O salário inicial é de R$ 5.558,05 e para o exercício do cargo é exigido comprovação de curso superior completo em qualquer área de conhecimento, legalmente reconhecido. Veja as atribuições ao cargo no Anexo IV do edital do concurso.

Papilocopista

São 50 vagas distribuídas entre Curitiba (10), Região metropolitana (10) e interior do Paraná (30). O salário inicial é de R$ 5.867,45 e para o exercício do cargo é exigido comprovação de curso superior completo em qualquer área de conhecimento, legalmente reconhecido. Veja as atribuições ao cargo no Anexo IV do edital do concurso.