O boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde nesta segunda-feira (24) informa que, nas últimas 24 horas, foram registradas mais 34 mortes por covid-19. Assim, o Paraná soma 2.973 óbitos pela doença. Foram 1.036 diagnósticos a mais, em relação ao boletim anterior, totalizando 117.723 casos confirmados no estado.

Atualmente, há 1.015 pacientes internados, sendo que 460 estão em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), dos quais 391 são do sistema público e 69 na rede privada. Há outros 1.057 pacientes internados, 538 em leitos UTI e 519 em enfermaria, que aguardam resultados de exames.

Os óbitos ocorreram entre os dias 17 e 24 de agosto. São 13 mulheres e 21 homens, com idades que variam de 37 a 90 anos. Os pacientes que faleceram residiam em Curitiba (9), Cascavel (3), Foz do Iguaçu (3), Arapongas (3), Apucarana (2), São José dos Pinhais (2), Telêmaco Borba (2). Foi registrado um óbito em cada um dos municípios de Araucária, Bandeirantes, Enéas Marques, Fazendo Rio Grande, Irati, Jandaia do Sul, Palotina, Reserva, Santa Cecília do Pavão, São Jorge D’Oeste.