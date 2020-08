O novo boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), divulgado nesta segunda-feira (24), revela que Curitiba tem mais 308 habitantes infectados com o novo coronavírus. Além deles, outras nove pessoas morreram em decorrência de complicações provocadas pela doença. Esta é a primeira vez que a capital registra menos de 10 mortes por covid-19, desde o dia 26 de julho.

Com a atualização dos números oficiais da pandemia, Curitiba chegou nesta segunda-feira a 30.225 casos confirmados e a 925 óbitos, contabilizados desde o mês de março. Entre as pessoas contaminadas, 4.514 estão na fase ativa da doença, sendo potenciais transmissoras do Sars-CoV-2. Mas a boa notícia é que 24.786 pacientes já venceram a covid-19 e estão recuperados.

Mortes por covid-19

As novas vítimas fatais da doença são cinco mulheres e quatro homens, que viviam em Curitiba e que tinham entre 64 e 92 anos. Além da idade, todas estas pessoas também possuíam doenças crônicas como fatores de risco.

Conforme informações da SMS, oito destas mortes aconteceram nas últimas 48 horas e um dos falecimentos ocorreu na última sexta-feira (21). Ainda segundo a pasta, todos os pacientes estavam internados em hospitais públicos e privados da capital.

Menos de 80% de ocupação

Além da queda no número de mortes, a taxa de ocupação nas unidades de terapia intensiva (UTI) também vêm diminuindo a cada dia na capital paranaense. Nesta segunda-feira (24), Curitiba chegou ao terceiro dia consecutivo com uma ocupação inferior a 80%, com 78% dos 355 leitos de UTIs exclusivos para covid-19 do Sistema Único de Saúde (SUS) ocupados.

Na cidade, segundo a administração municipal, há atualmente 77 leitos do SUS livres nos hospitais, prontos para receber pacientes com coronavírus ou com quadros de síndrome respiratória aguda grave (SRAG).

E já diagnosticados com coronavírus, há hoje 588 pacientes internados em hospitais das redes pública e particular de Curitiba, sendo que 207 deles estão hospitalizados em leitos em UTI.

