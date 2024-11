CNH será atualizada com ajuda de inteligência artificial no Paraná

Cerca de 6,4 milhões de motoristas que possuem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) emitida no Paraná poderão atualizar a imagem do documento pelo próprio celular. A novidade foi anunciada nesta segunda-feira (11) pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior. A ação faz parte de uma parceria com o Google.

Além da atualização da foto da CNH, a parceria pretende facilitar o acesso da população a cerca de 30 tipos diferentes de serviços públicos com o uso de novas soluções de Inteligência Artificial (IA) a partir de 2025.

A funcionalidade do Detran-PR, em etapa final de testes, será habilitada a partir de dezembro aos usuários do Detran Inteligente – aplicativo disponível para aparelhos com sistemas Android e IOS. Inicialmente o recurso será exclusivo para pouco mais de 2 milhões de condutores cujas fotos foram tiradas há mais de 10 anos. Entretanto, a estimativa é de que seja ampliado aos demais motoristas paranaenses habilitados na sequência.

Autobiometria da CNH vai facilitar outros serviços no Paraná

Além de tornar mais fácil e ágil o processo de atualização da CNH, a autobiometria também permitirá a atualização cadastral dos paranaenses em toda a base de dados do Governo do Estado, conforme explicou o presidente em exercício do Detran-PR, Ismael de Oliveira. “Isso será útil, por exemplo, para o Instituto de Identificação, a Polícia Científica, e pode ser utilizado de maneira estratégica pelos órgãos de segurança, aumentando a rastreabilidade dos usuários”, disse.

No futuro, essa funcionalidade também poderá ser levada a outros serviços públicos em nível municipal ou até mesmo nacional, a depender de possíveis acordos com as prefeituras e órgãos federais. Entre os casos mais comuns que podem se beneficiar da iniciativa, estão a atualização do cadastro na justiça eleitoral e a prova de vida exigida de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A Celepar foi responsável pela integração da funcionalidade do Google ao aplicativo Detran Inteligente. O presidente da empresa, Gustavo Garbosa, explicou que o sistema é simples, porém altamente seguro. “O motorista vai basicamente tirar uma selfie, mas por trás dessa foto existe uma série de validações de alto grau de complexidade para garantir que a pessoa é realmente a titular da CNH. É algo que parece pequeno, mas que é bom para o usuário, além de evitar possíveis erros do processo manual que é feito por humanos atualmente”, defendeu.

Parceria do Paraná com Google prevê novidades na educação

A autobiometria não será a única solução tecnológica com uso de IA que estará à disposição dos paranaenses. Com o Google, o governo trabalha na elaboração da plataforma LIA, focada em melhorar a capacidade de leitura de crianças do segundo ano do ensino fundamental, em estágio piloto sendo testado em escolas, e o desenvolvimento de um sistema de atendimento digital automatizado para responder perguntas sobre o projeto e as obras de construção da Ponte de Guaratuba.

Além disso, nos próximos meses o trabalho deve envolver sistemas ambientais e controle de estoque dos sistemas de saúde.