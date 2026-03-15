Cidades do PR batem recorde de calor às vésperas do fim do verão

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O distrito de Entre Rios, além das cidades de Pinhão e Ponta Grossa, registraram as maiores temperaturas do ano neste domingo (15/03), faltando cinco dias para o fim do verão. As máximas chegaram a 30,3°C em Entre Rios, 33,4°C em Pinhão e 32,3°C em Ponta Grossa.

A maior temperatura registrada no Paraná ocorreu em Capanema, onde os termômetros atingiram 37,5°C. De acordo com dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), 47 municípios do estado registraram máximas acima de 30°C neste domingo.

Em Curitiba, a estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou máxima de 31,1°C. Apesar do calor, a maior temperatura do ano na capital paranaense foi registrada na terça-feira de Carnaval, quando os termômetros chegaram a 32,3°C.

Confira, abaixo, as maiores máximas deste domingo:

Capanema (Simepar): 37,5°C

Planalto (INMET): 36,8°C

Loanda (Simepar): 36,2°C

Nova Prata do Iguaçu (Simepar): 36,2°C

Palotina (Simepar): 36,2°C

Cruzeiro Do Iguaçu (Simepar): 36,0°C

São Miguel do Iguaçu (Simepar): 35,7°C

Cerro Azul (Simepar): 35,7°C

Cidade Gaúcha (INMET): 35,6°C

Goioerê (INMET): 35,6°C

Assis Chateaubriand (Simepar): 35,4°C

Marechal Cândido Rondon (INMET): 35,4°C

Santa Helena (Simepar): 35,4°C

Umuarama (Simepar): 35,4°C

Altônia (Simepar): 35,2°C

Foz do Iguaçu (Simepar): 35,2°C

Como fica a semana?

Nesta segunda-feira (16/03), a nebulosidade tende a aumentar em várias regiões do Paraná. Mesmo com a presença de nuvens, as temperaturas máximas ainda devem permanecer elevadas em grande parte do estado. Em Curitiba, a previsão indica máxima de 28°C, com pouca variação de nuvens ao longo do dia.

Entre terça-feira (17/03) e quarta-feira (18/03), as instabilidades atmosféricas devem se intensificar gradualmente. Segundo o Simepar, a mudança ocorre devido ao avanço de um sistema de baixa pressão sobre a região Sul do país. A tendência é que as instabilidades aumentem progressivamente até a chegada do outono, que começa às 11h45 da próxima sexta-feira (20/03).