Erika Hilton denuncia governo do Paraná por manter acusado de abuso em escola

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A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) anunciou, na tarde deste domingo (15/03), que apresentou uma denúncia contra o governo do Paraná. Segundo a parlamentar, um militar acusado de abusar de nove meninas, com idades entre 11 e 13 anos, estaria trabalhando em uma escola cívico-militar de Cornélio Procópio, no Norte do estado.

De acordo com a deputada, mesmo após o surgimento das denúncias, o militar teria permanecido vinculado à unidade escolar por cerca de dois anos. Na época, ele exercia a função de inspetor. Após o caso vir à tona, a medida adotada teria sido apenas a transferência para o setor administrativo da mesma escola, onde continuaria atuando.

Ainda segundo a parlamentar, a situação motivou o encaminhamento de um pedido formal de investigação ao Ministério Público do Paraná (MPPR). No documento, Hilton solicita apuração tanto das acusações de abuso quanto da conduta do governo estadual diante das denúncias.

“Não dá pra resposta do poder público ser colocar o militar acusado para trabalhar no administrativo e lhe dar acesso a informações sensíveis de crianças”, escreveu a deputada na publicação feita nas redes sociais.

🚨 Estou denunciando o governo de Ratinho Jr. por manter um militar investigado por estupro de vulnerável trabalhando numa escola cívico-militar do Paraná.



O militar, acusado de abusar de ao menos nove meninas de 11 a 13 anos, continuou na escola por dois anos após as denúncias.… pic.twitter.com/BJiUgL1OHJ — ERIKA HILTON (@ErikakHilton) March 15, 2026

A reportagem entrou em contato com o governo do Paraná e com o Ministério Público do Paraná (MPPR) para solicitar posicionamento sobre o caso e aguarda retorno.

Processo contra o apresentador Ratinho

No quarta-feira (11/03), a eleição da deputada Erika Hilton para a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados foi alvo de críticas do apresentador Ratinho em seu programa no SBT. Em resposta, a parlamentar e o Ministério Público Federal (MPF) ajuizaram uma ação por danos morais coletivos contra o comunicador.