Lei passa a obrigar que todos os cães, de qualquer porte, usem guia em Curitiba

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A Prefeitura de Curitiba sancionou neste sábado (14/3) a Lei Lili, que estabelece novas regras para a condução de cães em espaços públicos da cidade. A legislação, assinada pelo prefeito Eduardo Pimentel durante o evento Amigo Bicho no Parque Barigui, determina o uso obrigatório de coleira e guia para todos os cães em ruas, parques e praças, independentemente do porte.

A Lei Lili (005.00647.2025) impõe medidas adicionais de segurança para cães de grande porte e raças consideradas potencialmente perigosas. Animais com mais de 20 quilos devem ser conduzidos com guia curta e resistente, enquanto raças específicas necessitarão do uso de focinheira. A nova regulamentação entrará em vigor 99 dias após sua publicação no Diário Oficial.

Origem e impacto da Lei Lili de Curitiba

A legislação foi motivada pelo trágico incidente envolvendo a cachorrinha Lili, que faleceu após um ataque de outros cães no Parque Barigui em setembro de 2025. O caso gerou comoção pública e levou à proposta da lei pelo vereador Jasson Goulart, com apoio de outras vereadoras. Juliana Laux, tutora de Lili, expressou esperança de que a nova lei possa prevenir futuras tragédias e proteger outros animais e famílias.

O evento Amigo Bicho, além da sanção da lei, promoveu a adoção de 40 cães resgatados, ofereceu microchipagem gratuita para pets e marcou o início de novas parcerias para ampliar as ações de proteção animal na cidade. A secretária municipal do Meio Ambiente, Marilza Dias, ressaltou a importância da adoção responsável e das políticas públicas contínuas de cuidado com animais resgatados.

O prefeito Eduardo Pimentel sancionou lei que regulamenta a condução responsável de cães em espaços públicos, durante o evento Amigo Bicho, no Parque Barigui. Curitiba, 14/03/2026. Foto: Hully Paiva/SECOM