Por que Bolsonaro teve piora da função renal durante internação?

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O ex-presidente Jair Bolsonaro, internado desde sexta-feira na UTI do Hospital DF Star em Brasília, apresentou piora da função renal e aumento nos indicadores inflamatórios, segundo boletim médico divulgado neste sábado. Bolsonaro está sendo tratado por broncopneumonia bacteriana bilateral, sem previsão de alta.

Como está a saúde de Bolsonaro atualmente?

Apesar do agravamento da função dos rins, Bolsonaro está clinicamente estável. Ele segue recebendo antibióticos e hidratação por via endovenosa, além de realizar exercícios de fisioterapia respiratória e motora. Medidas de prevenção de trombose venosa também estão sendo aplicadas.

Qual foi o motivo da internação de Bolsonaro?

O ex-presidente foi internado na sexta-feira após apresentar quadro de febre alta, queda da saturação de oxigênio, sudorese e calafrios. Ele foi diagnosticado com broncopneumonia bacteriana bilateral de provável origem aspirativa e levado à UTI do Hospital DF Star.

Quem está autorizado a visitar Bolsonaro no hospital?

O ministro Alexandre de Moraes autorizou a presença da esposa Michelle Bolsonaro como acompanhante, além de visitas dos filhos Jair Renan, Flávio, Carlos, Laura e da enteada Letícia. A vigilância do ex-presidente está sendo feita pela Polícia Militar do Distrito Federal.

Quais restrições foram impostas durante a internação?

Moraes proibiu a entrada de computadores, telefones celulares ou quaisquer dispositivos eletrônicos no quarto de Bolsonaro, com exceção de equipamentos médicos. A vigilância inclui policiais de prontidão 24 horas, com dois na porta do quarto e equipes dentro e fora do hospital.

Onde Bolsonaro estava antes da internação?

Antes de ser hospitalizado, Bolsonaro estava detido na Papudinha, prédio no Complexo Penitenciário da Papuda, onde cumpre pena de 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado e outros crimes relacionados.