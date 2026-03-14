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Barreado paranaense encanta em maior feira de turismo de Portugal

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 14/03/26 15h34
Barreado típico do Paraná faz sucesso em feira na Europa. Foto: Divulgação

O tradicional barreado do litoral paranaense encantou o público europeu durante a Better Tourism Lisbon Travel Market (BTL), a maior feira de turismo de Portugal. O cozinheiro e comunicador Rui Morschel, representando a Associação dos Restaurantes de Morretes e Região (ARSIMER), apresentou o prato com selo de Indicação Geográfica no estande do Viaje Paraná.

“Com reconhecimento internacional crescente e raízes profundas na história do litoral paranaense, o barreado segue conquistando novos públicos, agora também do outro lado do Atlântico, e é muito legal fazer parte disso”, afirma Morschel, embaixador das indicações geográficas no Brasil.

Durante o evento em Lisboa, foram servidas cerca de 1.500 porções de barreado, preparadas com aproximadamente 100 quilos de ingredientes. Toda a estrutura foi levada do Brasil, incluindo as tradicionais panelas de barro.

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A gastronomia brasileira foi um dos destaques da participação do país na feira, sendo o Brasil o país convidado da edição. Morschel ressalta: “A gastronomia foi o grande chamariz. Ela abre portas para que as pessoas conheçam nossa cultura e nosso país.”

Conexão histórica com Portugal

A origem portuguesa do barreado despertou curiosidade do público europeu. “Quando explicávamos que o prato tem origem açoriana, muitos já faziam a conexão com o cozimento em furnas das ilhas. Isso criava uma identificação imediata”, relata o cozinheiro.

O sabor do barreado, feito com carne bovina cozida lentamente com cominho, surpreendeu positivamente os visitantes. O acompanhamento tradicional com banana também gerou interesse.

Gastronomia impulsiona turismo

A experiência na BTL mostrou que a culinária pode ser uma importante ferramenta de promoção turística. Morschel observa: “Além das Cataratas do Iguaçu, muita gente passou a se interessar pelo nosso litoral e pela gastronomia paranaense. Levar o barreado para a Europa foi levar nossa cultura alimentar e mostrar a identidade do Paraná.”

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O barreado apresentado na feira possui certificação de Indicação Geográfica (IG), concedida em 2022 ao Barreado do Litoral do Paraná, abrangendo os municípios de Morretes, Antonina e Paranaguá.

“Para quem não está no litoral, o cozinheiro deixa uma dica extra: ‘Apesar de não estar na região da IG, vale experimentar o barreado servido no almoço do Senac às quartas-feiras. Lá eles seguem a receita tradicional, que faz jus e honra essa iguaria’, acrescenta Rui.

Onde saborear o barreado original no Paraná

Para experimentar o prato preparado de forma tradicional, visite restaurantes associados à ARSIMER, especialmente em Morretes, principal referência do barreado no estado. Confira alguns locais:

Morretes

  • Restaurante Casarão: Largo Dr. José Pereira dos Santos, 25 – Centro Histórico
  • Casa do Rio: Largo Dr. José dos Santos Pereira Andrade, 09 – Centro
  • Madalozo: R. Alm. Frederico de Oliveira, 16 – Vila Santo Antonio
  • Ponte Velha: Alm. Frederico de Oliveira, 13 
  • Villa Morretes: R. Alm. Frederico de Oliveira, 155 – Centro
  • Olimpo: R. Antônio Gonçalves do Nascimento, 17 – Centro
  • Terra Nossa: R. Quinze de Novembro, 109 – Centro
  • Hotel e Restaurante Nhundiaquara: Rua General Carneiro, 13 – Centro Histórico
  • Sato’s: R. Quinze de Novembro, 738 – Centro
  • Emporio do Largo: Largo Dr. José Pereira dos Santos, 152, Centro Histórico

Paranaguá

  • Casa do Barreado: R. Dr. José Antônio Cruz, 78 – Ponta do Caju

Antonina

  • Restaurante Buganvil: Av. Conde Matarazzo, 721/833 – Areião

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