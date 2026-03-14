Salgados de festa: 4 receitas práticas para fazer em casa

Seja para uma festa de aniversário, reunião familiar ou encontro com amigos, os salgados de festa são sempre os destaques da mesa. Crocantes, saborosos e versáteis, eles conquistam todos os convidados e deixam qualquer celebração ainda mais especial. Com receitas práticas e ingredientes acessíveis, é possível preparar petiscos que agradam desde crianças até adultos.

A seguir, confira 4 receitas práticas de salgados de festa para fazer em casa!

1. Coxinha de frango

Ingredientes

500 g de peito de frango cozido e desfiado

cozido e desfiado 1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de óleo

1/2 xícara de chá de molho de tomate

1/2 xícara de chá de água

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá do caldo do cozimento do frango

Óleo para fritar

Sal, coentro picado e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e refogue a cebola e o alho até que fiquem dourados. Acrescente o frango e misture bem, adicionando o molho de tomate e a água. Tempere com sal, coentro e pimenta-do-reino. Deixe cozinhar em fogo baixo, mexendo de vez em quando, até que o recheio fique úmido e saboroso. Reserve.

Em um recipiente, misture a farinha de trigo com o caldo do frango até formar uma massa homogênea e maleável. Modele pequenas porções de massa, abra com as mãos, coloque o recheio no centro e feche bem, formando o formato clássico da coxinha. Aqueça o óleo em uma panela funda em fogo médio e frite as coxinhas aos poucos, até que fiquem douradas e crocantes. Retire com uma escumadeira e coloque sobre papel absorvente para eliminar o excesso de óleo. Sirva ainda quente.

2. Enroladinho de salsicha

Ingredientes

400 g de massa para pastel

10 salsichas cortadas ao meio

cortadas ao meio 1 ovo batido para pincelar

Queijo ralado a gosto

Modo de preparo

Corte a massa de pastel em tiras finas e uniformes. Enrole cada salsicha com uma tira de massa, certificando-se de que as pontas estejam bem fechadas. Coloque os enroladinhos em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Pincele com o ovo para que fiquem douradas ao assar. Salpique queijo ralado sobre cada enroladinho. Leve ao forno preaquecido a 180 °C e asse por 20 minutos, ou até que a massa esteja dourada e crocante. Retire do forno e sirva ainda quente.

Bolinha de queijo (Imagem: elsonvr | Shutterstock)

3. Bolinha de queijo

Ingredientes

200 g de queijo muçarela ralado

muçarela ralado 2 colheres de sopa de farinha de trigo

1 ovo

50 g de queijo muçarela cortado em cubos

Farinha de rosca para empanar

Orégano a gosto

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a muçarela ralada com a farinha de trigo e o ovo até formar uma massa firme e consistente, que possa ser modelada com as mãos. Pegue pequenas porções da massa e abra na palma da mão, formando um disco. Coloque um cubo de queijo no centro de cada disco e adicione um pouco de orégano para dar sabor. Feche cuidadosamente, moldando em formato de bolinha, certificando-se de que o recheio fique totalmente envolvido pela massa. Passe cada bolinha na farinha de rosca, cobrindo toda a superfície.

Aqueça o óleo em uma panela funda em fogo médio. Frite as bolinhas aos poucos, sem sobrecarregar a panela, até que fiquem douradas e crocantes. Retire com uma escumadeira e coloque sobre papel absorvente para remover o excesso de óleo. Sirva imediatamente, ainda quentes, para que o recheio fique derretido.

4. Mini kibe

Ingredientes

250 g de carne moída

1 xícara de chá de trigo para kibe

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

Sal a gosto

2 colheres de sopa de coentro picado

Óleo para fritar

1 1/2 xícara de chá de água morna

Modo de preparo

Em um recipiente, hidrate o trigo para kibe em água morna por aproximadamente trinta minutos, até que fique macio. Escorra bem o trigo e aperte com as mãos para retirar todo o excesso de água. Em uma tigela grande, misture o trigo hidratado com a carne moída, a cebola, o alho, a pimenta-do-reino, o sal e o coentro, amassando bem até que todos os ingredientes estejam completamente incorporados e a massa fique homogênea. Modele pequenas unidades em formato de kibe, pressionando levemente para que fiquem firmes e não desmanchem na hora de fritar.

Aqueça o óleo em uma panela funda em fogo médio e frite os minikibes aos poucos, virando-os cuidadosamente para que dourem por igual. Retire-os com uma escumadeira e coloque sobre papel absorvente para eliminar o excesso de óleo. Sirva ainda quentes.