Crianças podem criar e decorar os próprios ovos de Páscoa em Curitiba

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A magia da Páscoa ganha um toque especial em Curitiba com a oficina infantil promovida pela Barion. A iniciativa permite que crianças criem e decorem seus próprios ovos de chocolate, transformando a tradicional celebração em uma experiência única e memorável.

A atividade acontecerá nos dias 21, 22, 28 e 29 de março, além de 3 e 4 de abril, das 10h às 18h, em uma tenda montada em frente à loja da Barion na Linha Verde (BR-116, 6000 – Tarumã). Serão realizadas oito sessões diárias, com capacidade para 36 crianças por turma.

Ambiente lúdico estimula a imaginação

O espaço da oficina foi cuidadosamente planejado para simular uma fábrica de chocolate, despertando a imaginação dos pequenos participantes. A experiência começa com um vídeo do coelho da Páscoa, que convida as crianças a ajudarem na produção dos ovos. Em seguida, os participantes se envolvem em todo o processo de decoração e finalização do chocolate.

Fernanda Barion, diretora de Marketing, Pesquisa e Desenvolvimento da Barion, explica o conceito por trás da iniciativa: “O objetivo é transformar a Páscoa em um momento de vivência, não apenas de consumo. Queremos que as crianças participem do processo, se divirtam e levem para casa não só o chocolate, mas também a lembrança da experiência”.

A oficina é realizada em parceria com o Muralzinho de Ideias, projeto cultural reconhecido por estimular a criatividade infantil através de atividades artísticas e lúdicas. O ingresso para participar custa R$ 60 por criança.

Páscoa 2026: tradição e inovação

A oficina infantil faz parte da programação especial da Páscoa 2026 da Barion, que aposta em experiências sensoriais e na memória afetiva. Entre os destaques da temporada está o retorno do ovo de chocolate com pedaços da tradicional bala de banana de Antonina, uma combinação que une o chocolate Barion a um dos doces mais emblemáticos do litoral paranaense.

A marca também apresenta uma novidade: o Ovo com Brownie, desenvolvido em parceria com a carioca Brownie do Luiz. O produto combina chocolate ao leite, creme de avelã e pedaços de brownie, criando uma experiência indulgente com contrastes de texturas.

“A Páscoa é emoção. É cheiro de chocolate fresco, é abrir a embalagem com expectativa. Nosso objetivo foi criar produtos que despertassem sensação, lembrança e prazer ao mesmo tempo”, afirma Fernanda Barion.

Os produtos da Páscoa Barion podem ser encontrados nas três lojas da marca: na loja da fábrica em Colombo, na unidade do Tarumã (Linha Verde) e na nova loja da Avenida República Argentina, em Curitiba.