Criação da Rota do Turismo Católico de Curitiba será analisada por vereadores

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Nesta terça-feira (17), a partir das 9h, os vereadores de Curitiba se reunirão para deliberar sobre quatro projetos de lei. O destaque é a criação da Rota do Turismo Católico de Curitiba, proposta por Rafaela Lupion (PSD), propondo um circuito que reúne igrejas históricas, santuários, museus e espaços de memória ligados à tradição católica na cidade.

A vereadora Rafaela Lupion sugere, no projeto de lei, que a rota seja organizada em três eixos temáticos: Patrimônio Histórico, Grandes Santuários e Locais de Memória e Espiritualidade. Entre os pontos citados estão a Catedral Basílica Menor de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, a Igreja da Ordem, o Museu de Arte Sacra, o Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, o Santuário do Perpétuo Socorro e o Bosque do Papa.

Além de valorizar a dimensão religiosa e histórica desses espaços, o projeto prevê que o circuito seja reconhecido como Área Especial de Interesse Turístico (AEIT). Na prática, isso busca integrar a rota a políticas públicas de turismo, cultura e urbanismo, com possibilidade de melhorar a sinalização, estimular eventos temáticos, ampliar serviços turísticos e fortalecer a infraestrutura dos locais incluídos.

O projeto também menciona parcerias com a iniciativa privada e a integração com a Região Metropolitana.

Outros projetos

Completando a lista de projetos que estreiam em plenário, e serão votados em primeiro turno, estão a concessão da Declaração de Utilidade Pública para a Sociedade Espiritualista e Instituição Religiosa de Umbanda Casa da Vó Toninha e uma operação imobiliária, por meio da qual a Prefeitura de Curitiba pede autorização para vender um lote público, com 260,54 m² e avaliado em R$ 335 mil, no bairro Boqueirão. Em segundo turno, a CMC concluirá a análise da campanha contra a importunação sexual nos estádios de futebol.