INSS alerta para golpe com aplicativo falso de reembolso

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Um novo golpe digital mira beneficiários do INSS, usando um aplicativo falso que promete reembolso de descontos associativos. A fraude, identificada pela empresa de cibersegurança Kaspersky, utiliza um malware chamado “BeatBanker” para roubar informações financeiras e controlar dispositivos Android.

O esquema começa com um site que imita a loja oficial de apps do Android, oferecendo o “INSS Reembolso”. Ao instalar, o usuário tem seu celular infectado pelo malware, que pode espionar apps bancários, capturar senhas e dados pessoais, redirecionar transferências e até assumir controle remoto do aparelho.

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“Esse tipo de software é frequentemente utilizado por criminosos para acessar contas bancárias e realizar transações sem o conhecimento da vítima”, alertam especialistas em segurança digital.

O INSS orienta a população a não instalar aplicativos fora das lojas oficiais e desconfiar de serviços que prometem reembolsos ou liberação de valores por meios desconhecidos. O único app oficial para serviços previdenciários é o Meu INSS, disponível nas lojas oficiais.

Caso identifique apps suspeitos ou já tenha feito o download, remova-os imediatamente e faça uma verificação de segurança no dispositivo. O instituto recomenda evitar operações financeiras pelo celular até garantir a segurança do aparelho.

O atendimento do INSS também pode ser realizado pelo telefone 135 e pelos canais oficiais na internet. A divulgação de informações sobre esse tipo de fraude é essencial para proteger segurados e beneficiários de prejuízos financeiros.

Fique atento e proteja-se: não caia nessa armadilha digital que visa roubar seus dados e seu dinheiro. Sempre verifique a autenticidade dos aplicativos e serviços relacionados ao INSS antes de fornecer qualquer informação pessoal ou financeira.