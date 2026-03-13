Novo Hospital na RMC promete ampliar atendimento na Região Sul

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O novo hospital de São Mateus do Sul, na região Sul do Paraná, está com a estrutura física concluída e deve ser inaugurado no primeiro semestre deste ano. A unidade ampliará a capacidade de atendimento hospitalar no município e reforçará a rede pública de saúde para moradores da cidade e de municípios vizinhos que dependem dos serviços na região.

Construído em um terreno de 46 mil metros quadrados na BR-476, na saída para União da Vitória, o hospital conta com 3.515 metros quadrados de área construída. A nova unidade substituirá o atual Hospital e Maternidade Dr. Paulo Fortes, que funciona em um prédio de 1967 com limitações estruturais para ampliação e modernização dos serviços.

Estrutura e capacidade

O projeto prevê 62 leitos de internação, sendo 52 adultos e 10 pediátricos, além de duas salas cirúrgicas e estrutura completa para exames de diagnóstico por imagem, como raio-X, tomografia, mamografia e ultrassonografia. A unidade também contará com três enfermarias do tipo PPP (Pré-Parto, Parto e Pós-Parto), permitindo assistência integrada à gestante durante todo o processo do parto.

Com a nova estrutura, será possível ampliar a oferta de serviços hospitalares e incorporar tecnologias mais avançadas, algo limitado pela estrutura física e elétrica do prédio atual. O hospital representará um importante reforço para a rede regional de saúde, ampliando o acesso da população a serviços hospitalares e melhorando as condições de atendimento para pacientes de São Mateus do Sul e municípios do entorno.