PM prende homem por tráfico de drogas no bairro Ganchinho

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A Polícia Militar do Paraná, por meio de equipes do 13º Batalhão de Polícia Militar (BPM), realizou a prisão de um homem por tráfico de drogas no bairro Ganchinho, em Curitiba, após acionamento para atendimento de uma ocorrência inicialmente relacionada à violência doméstica.

A equipe policial foi acionada por vizinhos que relataram uma possível situação de agressão no local. Ao chegar ao endereço, os policiais abordaram um homem e uma mulher. Durante a averiguação, a mulher informou ser moradora de rua, afirmou não possuir qualquer relação com o indivíduo e negou ter sido vítima de agressão.

Embora a denúncia inicial de violência doméstica não tenha se confirmado, os policiais visualizaram sobre uma mesa aproximadamente 20 gramas de substância análoga ao crack, além de objetos comumente utilizados para o fracionamento de entorpecentes, como faca, balança de precisão, caderno de anotações e velas.

Na sequência, com apoio de equipe do Canil, foram realizadas buscas no local, sendo localizadas porções de substâncias análogas à cocaína, maconha e crack, além de cinco aparelhos celulares ocultos e a quantia de R$ 502,00 em dinheiro com o abordado. Questionado, o homem relatou que “cuidava” do local há aproximadamente oito meses por estar desempregado, optando por permanecer em silêncio quando indagado sobre os entorpecentes encontrados.

Diante do flagrante, foi dada voz de prisão ao indivíduo, que foi encaminhado à Central de Flagrantes para os procedimentos de polícia judiciária. Como resultado da ação, um homem foi preso por tráfico de drogas, sendo apreendidas porções de cocaína, maconha e crack, além de cinco aparelhos celulares, dinheiro em espécie e materiais utilizados para o fracionamento e comercialização de entorpecentes.