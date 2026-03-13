Eventos esportivos e culturais alteram trânsito em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Diferentes regiões de Curitiba terão alterações no trânsito neste fim de semana devido a eventos esportivos e culturais programados. A Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT) informa que agentes estarão nos locais para orientar motoristas e pedestres, garantindo a segurança viária e a organização do tráfego.

No sábado (14/3), o Passeio Ciclístico Pedala do Magrela Café reunirá cerca de 100 ciclistas em um percurso de 20 km, com largada às 8h na Av. Iguaçu. O trajeto passará por pontos turísticos como o Museu Oscar Niemeyer e o Parque Barigui.

Já no domingo (15/3), três eventos movimentarão a cidade. A IV Corrida da Cavalaria 2026 acontecerá das 6h30 às 10h, com largada no Regimento de Cavalaria Montada, no Tarumã, reunindo cerca de 1.500 participantes em uma prova de 7 km. O passeio ciclístico Bora Bike, com previsão de 2 mil ciclistas, terá concentração na sede da RIC TV, no Pilarzinho, com largada às 9h.

À noite, o Cine Passeio realizará um evento especial para a transmissão do Oscar 2026, das 17h às 23h, com expectativa de 2 mil pessoas. Para isso, haverá bloqueio de vias na região central, incluindo trechos das ruas Riachuelo e Presidente Carlos Cavalcanti.

A SMDT orienta que motoristas busquem rotas alternativas e redobrem a atenção ao circular pelas regiões dos eventos. Agentes de trânsito estarão presentes em todos os locais para garantir a segurança e fluidez do tráfego.