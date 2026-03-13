Cerimônia do Oscar será transmitida em tela gigante em Curitiba

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Curitiba se prepara para uma noite hollywoodiana em pleno Centro Histórico. Neste domingo (15/03), a partir das 19h, a fachada do Cine Passeio se transformará em uma tela gigante para exibir a cerimônia do Oscar 2026.

A Rua Riachuelo, entre as ruas Carlos Cavalcanti e Treze de Maio, será o tapete vermelho da vez, fechada para veículos e aberta ao público que quiser acompanhar gratuitamente a maior festa do cinema mundial. O evento faz parte das comemorações do aniversário de 333 anos da capital paranaense, unindo a sétima arte à história da cidade.

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O longa “O Agente Secreto”, do diretor Kleber Mendonça Filho, concorre em quatro categorias de peso: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator com Wagner Moura e Melhor Direção de Elenco. Já “Sonhos de Trem” leva as cores verde e amarela na categoria de Melhor Fotografia, com o trabalho do brasileiro Adolpho Veloso.

Para animar a plateia entre um envelope e outro, o ator e comediante Fábio Silvestre promete arrancar risadas da galera. Os curadores do Cine Passeio, Marden Machado e Marcos Jorge, darão aquela força com comentários especializados sobre os indicados e vencedores.

Quer garantir seu lugar na primeira fila? A dica é chegar cedo e levar sua própria cadeira. Não esqueça também de um agasalho para encarar a noite curitibana, água para hidratar e o celular bem carregado para registrar os momentos mais instagramáveis da noite.

O Cine Passeio, já conhecido point cultural da cidade, se consolida como um espaço democrático e agregador. Nada mais curitibano do que celebrar o aniversário da cidade com uma mistura de cinema, arquitetura histórica e encontro comunitário.

Então, prepare a pipoca, ajeite seu look e venha torcer pelo cinema nacional neste domingo. Afinal, não é todo dia que podemos dizer “eu vi o Oscar na rua”. Curitiba mostra mais uma vez que sabe fazer cultura com estilo e criatividade. Lights, camera, Curitiba!