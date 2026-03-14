Calor volta ao Paraná: máximas acima de 30°C no último domingo de verão

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A cinco dias do início do outono, marcado para as 11h45 de sexta-feira (20/3), moradores do Paraná terão um domingo de sol e temperaturas elevadas para se despedir do verão. Neste domingo (15/3), as máximas devem se aproximar dos 30°C em Curitiba e também em cidades do Litoral paranaense.

Durante a manhã, há possibilidade de formação de nevoeiros. No entanto, segundo a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a nebulosidade dará lugar ao predomínio do sol ao longo do dia. Na capital, os termômetros devem começar o dia na casa dos 22°C, com máxima prevista de até 28°C durante a tarde.

No Litoral, cidades como Paranaguá e Matinhos devem registrar temperaturas próximas dos 29°C, com ventos em torno de 20 km/h e céu com pouca nebulosidade. As maiores temperaturas do estado devem ser registradas na região Noroeste.

Em Umuarama, a máxima pode chegar aos 34°C. Já em Campo Mourão, Maringá, Foz do Iguaçu e Londrina, os termômetros devem variar entre 31°C e 32°C. Nessas regiões mais quentes, não está descartada a ocorrência de pancadas de chuva isoladas no fim da tarde, típicas das últimas instabilidades do verão.

Como fica o tempo na semana

Até terça-feira (17/3), a tendência é de predomínio de tempo estável em grande parte do Paraná, com sol e temperaturas elevadas durante a tarde. A partir desse período, porém, novas áreas de instabilidade podem se formar, especialmente na faixa Oeste do estado, devido ao avanço de um sistema de baixa pressão atmosférica sobre países vizinhos.

Na faixa Leste, que inclui a região de Curitiba e o Litoral, o aumento da nebulosidade deve ocorrer de forma gradual, embora ainda com temperaturas amenas e baixos volumes de chuva. A expectativa é que o outono comece com maior presença de nuvens e possibilidade de chuvas.