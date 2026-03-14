Rede de hotéis do Paraná é novo patrocinador do Coritiba

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O Coritiba anunciou uma nova parceria estratégica com a rede Bourbon Hospitalidade, consolidando-a como parceiro oficial do clube. A renomada rede hoteleira, com forte presença no Paraná e no Brasil, integrará as atividades do Coxa a partir de 2026, focando em iniciativas de relacionamento com convidados e parceiros do clube alviverde.

A parceria foi oficializada em um dos espaços mais exclusivos do estádio Couto Pereira, reforçando a presença da Bourbon junto ao público que frequenta o local em dias de jogos e eventos. Essa colaboração prevê que a concentração da equipe profissional do Coritiba, durante as partidas em Curitiba, seja realizada nos hotéis e resorts da rede Bourbon.

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Além disso, o acordo inclui ações conjuntas com os consulados do clube em cidades que contam com unidades da rede hoteleira, ampliando o alcance da parceria. Para marcar o início dessa nova fase, a marca Bourbon Hospitalidade estará estampada na parte superior das costas da camisa do Coritiba nas partidas contra Remo e Mirassol.

Lucca Bradfield, diretor de Negócios do Coritiba, destacou a importância da parceria: “Esse acordo une o Coritiba a uma marca sólida e referência do setor hoteleiro, que dialoga diretamente com o perfil de relacionamento que o clube tem buscado desenvolver com o mercado. O Bourbon possui presença relevante em diferentes cidades e isso cria um ambiente interessante para ativações, networking e geração de valor para as duas marcas.”

A Bourbon Hospitalidade, com mais de seis décadas de história, é reconhecida pela excelência no atendimento e pelo cuidado com o cliente. Presente em importantes destinos do Brasil, Paraguai e Argentina, a rede oferece experiências completas em hospedagem, gastronomia e eventos.

Essa parceria representa um passo significativo para o Coritiba, fortalecendo seu posicionamento comercial e ampliando as oportunidades de relacionamento com o mercado. A união entre o tradicional clube paranaense e uma das principais redes hoteleiras do país promete trazer benefícios mútuos e novas possibilidades de negócios para ambas as marcas.