Se lascou

Maconheira é presa após baforar fumaça em papagaio no Paraná

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 14/03/26 11h21
Mulher foi presa após vídeo em que joga fumaça de maconha num papagaio. Foto: Reprodução

Uma mulher foi presa após divulgar nas redes sociais um vídeo em que aparece fazendo um papagaio inalar fumaça de maconha. As imagens do resgate dos animais e da prisão da tutora foram divulgadas nesta quinta-feira (12/3). O caso ocorreu em Campo Mourão, no Centro-Oeste do Paraná.

No vídeo que motivou a ação, a mulher aparece ao lado do papagaio, que está sobre a gaiola, enquanto segura um cigarro da droga. Ao soltar a fumaça, ela direciona o jato em direção ao animal, que tenta se afastar e se move para a parte de trás da estrutura.

A ação de resgate foi realizada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), por meio da 16ª Delegacia, em conjunto com a Associação de Protetores Animais Independentes (PAIS) de Campo Mourão. No local, os agentes encontraram três aves mantidas em cativeiro: dois papagaios e uma calopsita, que foram recolhidos e encaminhados para avaliação.

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A tutora foi levada à delegacia para prestar depoimento. De acordo com o delegado Matheus Laiola, a mulher também não possuía autorização para manter animais silvestres em casa, o que configura crime ambiental previsto na legislação brasileira. 

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Um post compartilhado por DELEGADO MATHEUS LAIOLA (@delegado.matheuslaiola)

No Brasil, o crime de maus-tratos contra animais pode resultar em pena de três meses a um ano de detenção, além de multa. Já a posse ilegal de animais silvestres é punida com detenção de seis meses a um ano e aplicação de multa.

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