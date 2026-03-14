Maconheira é presa após baforar fumaça em papagaio no Paraná

Uma mulher foi presa após divulgar nas redes sociais um vídeo em que aparece fazendo um papagaio inalar fumaça de maconha. As imagens do resgate dos animais e da prisão da tutora foram divulgadas nesta quinta-feira (12/3). O caso ocorreu em Campo Mourão, no Centro-Oeste do Paraná.
No vídeo que motivou a ação, a mulher aparece ao lado do papagaio, que está sobre a gaiola, enquanto segura um cigarro da droga. Ao soltar a fumaça, ela direciona o jato em direção ao animal, que tenta se afastar e se move para a parte de trás da estrutura.
A ação de resgate foi realizada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), por meio da 16ª Delegacia, em conjunto com a Associação de Protetores Animais Independentes (PAIS) de Campo Mourão. No local, os agentes encontraram três aves mantidas em cativeiro: dois papagaios e uma calopsita, que foram recolhidos e encaminhados para avaliação.
A tutora foi levada à delegacia para prestar depoimento. De acordo com o delegado Matheus Laiola, a mulher também não possuía autorização para manter animais silvestres em casa, o que configura crime ambiental previsto na legislação brasileira.
No Brasil, o crime de maus-tratos contra animais pode resultar em pena de três meses a um ano de detenção, além de multa. Já a posse ilegal de animais silvestres é punida com detenção de seis meses a um ano e aplicação de multa.