Obras do Terminal Metropolitano de Londrina começam: marco histórico

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As obras do novo Terminal Metropolitano de Londrina, no Norte do Paraná, entraram em fase inicial com a preparação da área. O empreendimento, considerado uma das principais intervenções em mobilidade urbana da região, atenderá milhares de usuários do transporte coletivo intermunicipal.

Neste momento, os serviços concentram-se na organização do terreno, com implantação de sistema de vigilância 24 horas, limpeza geral, roçada e poda de árvores, seguindo autorizações ambientais.

A próxima etapa prevê a instalação do canteiro de obras, que servirá como base operacional e logística para as equipes de construção. Paralelamente, está em andamento a sondagem do solo, etapa técnica fundamental para definir as fundações e garantir a execução do projeto conforme os parâmetros de segurança e qualidade estabelecidos.

Detalhes do projeto do novo Terminal Metropolitano de Londrina

Como parte da preparação, no sábado (14), das 7h às 13h, as ruas São Vicente e Bahia terão bloqueio temporário para demolição e remoção de estruturas de concreto nas divisas do terreno. O novo terminal será implantado em uma área superior a 12 mil metros quadrados, com previsão de atender cerca de 50 mil passageiros por dia. O investimento do Governo do Estado, por meio da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná, será de aproximadamente R$ 36 milhões.

O projeto inclui plataformas de embarque e desembarque para ônibus metropolitanos, áreas de espera, espaços administrativos, bicicletário, áreas comerciais e espaços de convivência. A obra atende a uma demanda histórica da população, aguardada há mais de três décadas, e representa um avanço significativo para a mobilidade urbana e integração regional no Norte do Estado.