Maior rede de farmácias do Brasil vai investir R$ 100 milhões no Paraná

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O maior grupo de varejo farmacêutico do país anunciou um novo investimento no Paraná. A RD Saúde, responsável pelas redes Droga Raia e Drogasil, financiará a construção de um novo centro de distribuição em Londrina, no Norte do estado. O investimento previsto é de R$ 100 milhões.

A unidade será o 16º centro logístico da empresa no Brasil e tem previsão de iniciar as operações em 2027. O complexo terá cerca de 18 mil metros quadrados de área construída e capacidade para armazenar até 20 milhões de itens. A expectativa é que o empreendimento gere 339 empregos diretos e mais de 200 vagas indiretas na região.

O objetivo da empresa é ampliar a presença das redes no Paraná e fortalecer a logística de abastecimento. Neste mês, a rede Droga Raia alcançou a marca de 200 farmácias distribuídas em 45 cidades paranaenses. Atualmente, parte da demanda do estado é atendida por um centro de distribuição localizado em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

“A implementação do CD de Londrina reforça nosso compromisso de ampliar o acesso à saúde no país, com a excelência de atendimento e o alto nível de conveniência, além de fortalecer o desenvolvimento da comunidade onde atuamos por meio da geração de empregos e oportunidades”, afirma o CEO da empresa, Renato Raduan.

Malha logística

O investimento faz parte de um plano mais amplo de modernização da malha logística da empresa em todo o país. Em novembro de 2025, a RD Saúde inaugurou um centro de distribuição em Viana, no Espírito Santo, equipado com tecnologia de automação avançada, sistema que também será incorporado na operação de Londrina.

Segundo o vice-presidente de Supply Chain da companhia, João José Barros Neto, a modernização das estruturas logísticas permite ampliar a capacidade de atendimento e sustentar a expansão da rede.

“A tecnologia de automação implementada ali vem sendo incorporada progressivamente aos demais centros, elevando a produtividade e ampliando nossa capacidade de atendimento. Esse fortalecimento da infraestrutura é essencial para sustentar nosso plano de expansão, que prevê a abertura de entre 330 e 350 novas farmácias em 2026”, afirma.

Atualmente, a RD Saúde possui 15 centros de distribuição espalhados por todas as regiões do país, responsáveis por abastecer mais de 3.500 farmácias em 663 cidades brasileiras. A estrutura logística permite atender diariamente mais de 80% das unidades da rede com prazo de entrega de até 24 horas.