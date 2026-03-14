Mulher fica ferida após tropeçar em pedaço de metal “esquecido” em calçada no Centro

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Na noite de quinta-feira (12/3), a advogada Nadia Marques sofreu uma queda que resultou em lesões na cabeça, no ombro e nos joelhos. O acidente aconteceu após um tropicão causado por pedaços de metal que eram a base para gradis instalados ao longo de um trecho da Alameda Prudente de Moraes, e que foram retirados de forma incompleta pela Prefeitura de Curitiba.

Segundo Nadia, o acidente ocorreu enquanto ela atravessava a rua. Por volta das 20h, ela havia saído de uma aula nas proximidades. Ao cruzar para a outra calçada, tropeçou em um dos oito obstáculos, estruturas metálicas com cerca de quatro centímetros de altura fixadas no chão. “Só não fui atropelada porque um motorista atento parou quando me viu cair”, relata.

As estruturas fixas são vestígios de grades que foram removidas após uma colisão entre veículos no local. De acordo com funcionários da Aliança Francesa, o próprio estabelecimento já havia solicitado a retirada das estruturas remanescentes antes do incidente. A advogada contou 8 pedaços de metal semelhantes, que podem causar outros acidentes.

Irritada com o ocorrido e determinada a evitar que outras pessoas se machucassem como ela, Nadia entrou com uma ação judicial pedindo que a prefeitura sinalize e remova os obstáculos.

“Se a prefeitura retirou o gradil após o abalroamento, caberia ao município instalar uma nova estrutura. A responsabilidade do município é objetiva: poder de polícia e fiscalização das calçadas”, afirma.

Procurada pela reportagem da Tribuna, a Prefeitura de Curitiba informou que a retirada da estrutura já foi solicitada ao Departamento de Manutenção Urbana da Regional Matriz e que o serviço deve ser realizado na próxima semana.

Segunda melhor cobertura de calçadas do Brasil

Em abril do ano passado a Prefeitura exaltou dados do Censo Demográfico 2022: – Características Urbanísticas do Entorno dos Domicílios, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). que mostrou que Curitiba tem 95% dos domicílios urbanos particulares com calçada ou passeio em seus entornos. O índice de Curitiba é superior ao da média nacional, de 84%.

A pesquisa revela os avanços e os desafios na manutenção da infraestrutura urbana em Curitiba. Da cobertura existente, 35% não possuem obstáculos. A prefeitura diz que tem investido na readequação de calçadas nos últimos anos, estimulando a mobilidade ativa e promovendo melhores índices de caminhabilidade.