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Mega-Sena acumulada sorteia R$ 75 milhões neste sábado

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Agência Brasil Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 14/03/26 09h31
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Foto: Átila Alberti | Tribuna do Paraná

As seis dezenas do concurso 2.984 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 75 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, no portal Loterias Caixa.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.


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