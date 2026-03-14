Audiência vai debater militarização e terceirização nas escolas de Curitiba

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Uma Audiência Pública na Câmara Municipal de Curitiba,, agendada para a próxima terça-feira (17), promete chamar a atenção. Por proposição da vereadora Vanda de Assis (PT) haverá um debate sobre temas relacionados à educação pública, especialmente sobre o funcionamento das escolas cívico-militares, a terceirização no ambiente escolar e seus impactos sobre as políticas de gestão educacional, sobre os direitos trabalhistas e sobre a qualidade do ensino.

A audiência é aberta à população em geral e terá transmissão no canal oficial da Câmara de Curitiba no YouTube. Para dialogar sobre o assunto, foram convidados representantes da Secretaria Municipal de Educação e do Ministério Público do Paraná.

Também devem participar três sindicatos que representam servidores públicos municipais, o Sismuc, o Sismmac e o Sigmuc, além da APP-Sindicato. Outra convidada é a professora Renata Riva Finatti, do Departamento de Planejamento e Administração Escolar da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e pesquisadora do NuPE (Núcleo de Políticas Educacionais) da UFPR.

A vereadora Vanda de Assis reforça, na justificativa do requerimento, três pontos fundamentais que serão tratados na Audiência Pública:

avaliar os impactos pedagógicos e administrativos da implantação de escolas cívico-militares e da terceirização no ambiente escolar;

garantir a proteção dos direitos dos servidores públicos;

fortalecer o controle social, permitindo que a comunidade escolar (pais, alunos e profissionais) contribua diretamente na formulação das políticas educacionais de Curitiba.

