Donos de loja de veículos em Curitiba são presos suspeitos de golpe de R$ 6 milhões

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A Polícia Civil do Paraná (PCPR), com apoio da Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC), prendeu duas pessoas nesta sexta-feira (13/03) em Santa Catarina. Os suspeitos são proprietários de uma empresa de compra e venda de veículos seminovos em Curitiba, investigados por estelionato e apropriação indébita. As investigações, iniciadas em outubro de 2025, apontam cerca de 200 vítimas e prejuízo financeiro superior a R$ 6 milhões.

Segundo o delegado Hormínio de Paula Lima Neto, os investigados vendiam veículos consignados e se apropriavam dos valores, sem repassar aos proprietários. Também foram identificados casos de compradores que adquiriram veículos sem a devida transferência de propriedade. Mais de 160 boletins de ocorrência foram registrados durante a investigação.

Após ações de fiscalização e interdição das duas unidades da empresa no bairro Boqueirão, em Curitiba, os suspeitos deixaram o Paraná e foram localizados em Santa Catarina. A investigação revelou que parte dos valores obtidos foi utilizada em investimentos particulares. Os investigados foram capturados com apoio da PCSC e encaminhados ao sistema penitenciário.

A PCPR orienta que outras possíveis vítimas procurem uma unidade policial para registro de ocorrência. A população pode colaborar com informações anônimas pelos telefones 197 da PCPR ou 181 do Disque-Denúncia. Em casos de crime em andamento, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo 190.