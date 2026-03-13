MPF pede condenação de Ratinho e SBT por falas contra Erika Hilton

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O Ministério Público Federal (MPF) entrou com uma ação de danos morais coletivos contra o apresentador Carlos Massa, conhecido como Ratinho, e o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT). A ação ocorre após declarações consideradas transfóbicas feitas por Ratinho contra a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) durante programa na emissora.

O que aconteceu?

Durante programa no SBT, na quarta-feira (11/03), Ratinho questionou a eleição de Erika Hilton para presidir a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados. O apresentador afirmou que não achava justo dar o cargo a uma mulher trans.

“Não achei muito justo, não. Com tanta mulher, por que vai dar para uma mulher trans? A Erika Hilton. Ela não é mulher, ela é trans”, disse o apresentador.

Quais são as exigências do MPF?

O MPF pede que Ratinho e o SBT sejam condenados a pagar R$ 10 milhões por danos coletivos. Além disso, solicita que a emissora remova imediatamente a fala de Ratinho das redes sociais e do site, e que o apresentador publique uma retratação.

Como a deputada Erika Hilton reagiu?

Após a divulgação do comentário, a deputada Erika Hilton informou que também entrou com um processo contra o apresentador Ratinho.

Ratinho se manifesta

O apresentador publicou um vídeo nas redes sociais nesta sexta-feira (13/03) falando sobre o ocorrido. Ratinho afirma que defende a população trans e que seu posicionamento é político.

“Defendo a população trans. Mas defendo também o direito de questionar quem governa. Crítica política não é preconceito. É jornalismo. E não vou ficar em silêncio”, escreveu.

Qual foi a posição do SBT sobre o ocorrido?

Em nota à imprensa, o SBT afirmou que repudia qualquer tipo de discriminação e preconceito.

“O SBT repudia qualquer tipo de discriminação e preconceito, que são o oposto dos princípios e valores da empresa. As declarações do apresentador Ratinho, expressadas ao vivo ontem em seu programa, não representam a opinião da emissora e estão sendo analisadas pela direção da empresa, que tratará do tema internamente a fim de que nossos valores sejam respeitados por todos os colaboradores”, disse a emissora.