Dupla suspeita de roubar carro e sequestrar cadela em Curitiba é presa

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A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu dois homens, de 18 e 29 anos, suspeitos de roubar um veículo e sequestrar a cadela Belinha no Parque Tanguá, em Curitiba, no dia 28 de fevereiro. A ação policial acontece nesta sexta-feira (13/03) em Curitiba e Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana, com o cumprimento de dois mandados de prisão e dois de busca domiciliar.

Segundo o delegado Felipe Boffo, as investigações também buscam compreender a possível ligação do veículo roubado com dois homicídios subsequentes. Um ocorreu no próprio dia 28 em Almirante Tamandaré, e outro no dia 12 de março, no Bairro Abranches, em Curitiba, onde uma criança foi atingida por disparo de arma de fogo.

A operação foi realizada em conjunto pela Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, Delegacia de Almirante Tamandaré e Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). As investigações sobre os homicídios continuarão para obter mais informações. A cadela Belinha, que havia sido sequestrada durante o roubo, retornou sozinha para casa após ser liberada pelos criminosos.

Os suspeitos foram encaminhados ao sistema penitenciário, onde permanecem à disposição da Justiça. A polícia não divulgou mais detalhes sobre a identidade dos presos ou sobre o andamento das investigações relacionadas aos homicídios.