Câmeras inteligentes ajudam a achar carros roubados na Grande Curitiba

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O 17º Batalhão de Polícia Militar (17º BPM) de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), recuperou dois veículos roubados na quarta-feira (11/03) com o auxílio de câmeras que integram o projeto Olho Vivo. O sistema de monitoramento por câmeras inteligentes permitiu que as equipes policiais localizassem os carros poucas horas após os crimes.

No primeiro caso, um motorista de aplicativo teve o veículo roubado por dois passageiros armados no bairro Borda do Campo. O Olho Vivo rastreou o carro, inicialmente indicando um deslocamento para a área rural. Após ajustes na busca, o veículo foi achado no bairro Academia, onde uma equipe ROTAM realizou a abordagem, recuperando o automóvel e prendendo os suspeitos.

O segundo roubo ocorreu no bairro Parque da Fonte, onde um indivíduo armado levou o carro, dinheiro e celular da vítima. O monitoramento em tempo real orientou o deslocamento dos policiais, que conseguiram prender o autor do crime no bairro Borda do Campo.

O programa Olho Vivo conta atualmente com 1.012 câmeras inteligentes instaladas em 22 municípios do Paraná, representando cerca de 65% dos equipamentos previstos para esta etapa. A iniciativa é coordenada pela Secretaria da Segurança Pública, Secretaria das Cidades e Superintendência-Geral de Governança de Serviços e Dados, seguindo as normas da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.