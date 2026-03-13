22 cães e gatos são resgatados em apenas 10 dias em Curitiba

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A Rede de Proteção Animal da Prefeitura de Curitiba realizou um verdadeiro mutirão de resgates, salvando 22 bichinhos em apenas 10 dias. As operações aconteceram em diversos bairros da cidade, sempre motivadas por denúncias feitas pela população através da Central 156.

No São Braz, oito cachorros, incluindo uma mamãe com seis filhotinhos, foram encontrados abandonados em um imóvel alugado. Por sorte, a equipe da Rede chegou a tempo e os levou para o Centro de Referência de Animais em Risco (Crar), na CIC. Lá, eles recebem todos os cuidados veterinários necessários.

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No Bairro Alto, quatro gatinhos foram resgatados de uma situação de venda irregular pela internet. Já no Santa Quitéria, mais nove gatos e um cachorro foram tirados de um ambiente insalubre. Neste último caso, o proprietário foi notificado e orientado a melhorar as condições para os bichinhos que ficaram.

É importante lembrar que denunciar maus-tratos não é fofoca, é um ato de cidadania e amor pelos animais. Se você presenciar alguma situação suspeita, não hesite em acionar a Central 156. Pode ser pelo telefone ou até pelo chat online.

A Rede de Proteção Animal está de olho e age rápido. Às vezes, uma conversa e orientação já resolvem o problema. Em casos mais graves, medidas administrativas mais severas podem ser tomadas.