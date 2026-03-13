Neste sábado!

Encontro de carros antigos reúne mais de 100 clássicos em concessionária na RMC

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Assessoria De Imprensa Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 13/03/26 16h57
Concessionária troca carros zero por clássicos em encontro com mais de 100 veículos antigos
Foto: Fabiano Guma

Já imaginou entrar em uma concessionária para ver carro zero e dar de cara com um modelo que rodava antes mesmo da Segunda Guerra Mundial? É exatamente isso que vai acontecer na 2ª edição do Old Cars Chevrolet Valesul, neste sábado (14/03), em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

O brilho dos modelos zero-quilômetro vai dar lugar ao charme de veículos que marcaram época nas décadas de 1940, 1950 e 1960. A proposta do evento é transformar o showroom da concessionária em galeria automotiva, reunindo mais de 100 carros clássicos.

O objetivo do Old Cars é ampliar os cenários onde os veículos antigos podem ser apreciados, além de parques e praças.

Foto: Fabiano Guma

A expectativa da organização é superar os números da primeira edição, realizada em 2017. Na ocasião, o desfile reuniu cerca 70 veículos. Neste ano, a projeção é expor 105 raridades, sendo 80 posicionadas no pátio externo e 25 em destaque no interior da loja.

“Curitiba e a região metropolitana são referências nacionais no antigomobilismo. O encontro reúne colecionadores e abre as portas da concessionária para celebrar a memória automotiva e oferecer um atrativo cultural aberto ao público”, afirma Clever Nabhan, diretor das unidades Valesul.

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Encontro de carros antigos reúne modelos raros em São José dos Pinhais

Entre os veículos confirmados estão modelos que raramente são vistos rodando nas ruas. Um dos destaques é o Chevrolet El Camino 1969, modelo que mistura características de carro de passeio com picape. Também estarão presentes o Impala 1964 em estilo Low Rider, ícone da cultura automotiva norte-americana, o Nomad 1954, conhecido pelo design marcante da década de 1950, e uma C10 Americana 1969.

O carro mais antigo do encontro será um Chevrolet Coupe 1941, exemplar fabricado antes da interrupção da produção civil durante a Segunda Guerra Mundial.

O público também poderá conhecer uma picape Chevrolet 1954 que quase se transformou em uma maternidade. Em 1962, o veículo protagonizou uma corrida contra o tempo transportando uma mãe em trabalho de parto. A bebê que nasceu nessa emoção é a atual proprietária do veículo, Zina do Carmo Zen Dal Negro.

Hoje, aos 63 anos, ela guarda o clássico como um verdadeiro integrante da família, preservando a relíquia de afeto para repassar às próximas gerações.

Clássicos nacionais também estarão em destaque

Além dos modelos importados e raridades históricas, o público também poderá ver de perto alguns ícones nacionais. No showroom do piso superior estarão expostos clássicos com placa preta, como Kadett, Marajó, Caravan, Opala e Monza, todos preservados por colecionadores.

Além da exposição de veículos, o evento contará com atrações para todas as idades. O ambiente terá intervenções dos artistas plásticos Antônio Ariel e Cynthia Lorenzo, trilha sonora comandada pela DJ Evvy, exposição de colecionáveis com a JS Antiguidades, espaço para crianças e uma praça gastronômica com food trucks e costela assada.

O local é pet friendly. Haverá estacionamento destinado ao público, com o auxílio de uma equipe de apoio do próprio estabelecimento.

É importante ressaltar que a concessionária funcionará normalmente durante a exposição, oferecendo condições especiais para a aquisição de modelos zero-quilômetro e seminovos aos visitantes.

A mostra é organizada por Fabiano Guma e conta com o apoio de grupos e clubes de Curitiba e região, como Curitiba Roadsters, Hot Rods Custom e Amigos, Confraria do Hot, Armazém Garagem e Armazém Santos.

Serviço
Old Cars Chevrolet Valesul
Neste sábado (14 de março de 2026)
Das 9h às 17h
Av. das Torres, 1.680 – São José dos Pinhais
Entrada gratuita
Mais informações: @valesulchevrolet_ e www.valesulchevrolet.com.br

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