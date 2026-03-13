Encontro de carros antigos reúne mais de 100 clássicos em concessionária na RMC

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Já imaginou entrar em uma concessionária para ver carro zero e dar de cara com um modelo que rodava antes mesmo da Segunda Guerra Mundial? É exatamente isso que vai acontecer na 2ª edição do Old Cars Chevrolet Valesul, neste sábado (14/03), em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

O brilho dos modelos zero-quilômetro vai dar lugar ao charme de veículos que marcaram época nas décadas de 1940, 1950 e 1960. A proposta do evento é transformar o showroom da concessionária em galeria automotiva, reunindo mais de 100 carros clássicos.

O objetivo do Old Cars é ampliar os cenários onde os veículos antigos podem ser apreciados, além de parques e praças.

Foto: Fabiano Guma

A expectativa da organização é superar os números da primeira edição, realizada em 2017. Na ocasião, o desfile reuniu cerca 70 veículos. Neste ano, a projeção é expor 105 raridades, sendo 80 posicionadas no pátio externo e 25 em destaque no interior da loja.

“Curitiba e a região metropolitana são referências nacionais no antigomobilismo. O encontro reúne colecionadores e abre as portas da concessionária para celebrar a memória automotiva e oferecer um atrativo cultural aberto ao público”, afirma Clever Nabhan, diretor das unidades Valesul.

Encontro de carros antigos reúne modelos raros em São José dos Pinhais

Entre os veículos confirmados estão modelos que raramente são vistos rodando nas ruas. Um dos destaques é o Chevrolet El Camino 1969, modelo que mistura características de carro de passeio com picape. Também estarão presentes o Impala 1964 em estilo Low Rider, ícone da cultura automotiva norte-americana, o Nomad 1954, conhecido pelo design marcante da década de 1950, e uma C10 Americana 1969.

O carro mais antigo do encontro será um Chevrolet Coupe 1941, exemplar fabricado antes da interrupção da produção civil durante a Segunda Guerra Mundial.

O público também poderá conhecer uma picape Chevrolet 1954 que quase se transformou em uma maternidade. Em 1962, o veículo protagonizou uma corrida contra o tempo transportando uma mãe em trabalho de parto. A bebê que nasceu nessa emoção é a atual proprietária do veículo, Zina do Carmo Zen Dal Negro.

Hoje, aos 63 anos, ela guarda o clássico como um verdadeiro integrante da família, preservando a relíquia de afeto para repassar às próximas gerações.

Clássicos nacionais também estarão em destaque

Além dos modelos importados e raridades históricas, o público também poderá ver de perto alguns ícones nacionais. No showroom do piso superior estarão expostos clássicos com placa preta, como Kadett, Marajó, Caravan, Opala e Monza, todos preservados por colecionadores.

Além da exposição de veículos, o evento contará com atrações para todas as idades. O ambiente terá intervenções dos artistas plásticos Antônio Ariel e Cynthia Lorenzo, trilha sonora comandada pela DJ Evvy, exposição de colecionáveis com a JS Antiguidades, espaço para crianças e uma praça gastronômica com food trucks e costela assada.

O local é pet friendly. Haverá estacionamento destinado ao público, com o auxílio de uma equipe de apoio do próprio estabelecimento.

É importante ressaltar que a concessionária funcionará normalmente durante a exposição, oferecendo condições especiais para a aquisição de modelos zero-quilômetro e seminovos aos visitantes.

A mostra é organizada por Fabiano Guma e conta com o apoio de grupos e clubes de Curitiba e região, como Curitiba Roadsters, Hot Rods Custom e Amigos, Confraria do Hot, Armazém Garagem e Armazém Santos.

Serviço

Old Cars Chevrolet Valesul

Neste sábado (14 de março de 2026)

Das 9h às 17h

Av. das Torres, 1.680 – São José dos Pinhais

Entrada gratuita

Mais informações: @valesulchevrolet_ e www.valesulchevrolet.com.br