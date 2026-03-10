8º Festival da Cerveja de Pinhais reúne chopp artesanal e shows nacionais

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Chopp artesanal, food trucks, brinquedos infláveis, artesanato, além de shows locais e nacionais: esses são os atrativos do 8.º Festival da Cerveja de Pinhais, que será realizado nos dias 14 e 15 de março, no espaço Parc Autódromo, a partir das 13 horas. O evento, que já virou tradição, celebra os 34 anos da emancipação do município. Além de bandas locais, sobem ao palco os grupos Nenhum de Nós e Atitude 67.

O Festival da Cerveja é uma iniciativa da prefeitura em parceria com a Rota da Cerveja Artesanal, que reúne sete cervejarias locais: Coice da Mula, Lobos, Oner, Ovelha, Rubira, Way Beer e Yellow Bird. Os estabelecimentos, que vão oferecer cerca de 60 torneiras de chopp no Festival, contam com diversos rótulos premiados em competições nacionais e internacionais.

Como de costume, o Festival da Cerveja de Pinhais conta com apresentações de bandas locais, de diversos estilos musicais. No sábado (14/03) estão programados: DJ Darlanzzinho, Anjo Torto, Minha Banda É Uma Festa, Mr. Gomes e, fechando a noite, a banda Nenhum de Nós, com hits dos 40 anos de carreira. No domingo (15/03), a programação também tem início com DJ Darlanzzinho, seguido por Siriusfall, Brejeiras, Rivotrio e, para finalizar, o grupo de pagode Atitude 67.

O evento também conta com diversas opções de alimentação, itens de artesanato e brincadeiras para as crianças e adultos, com sorteio de brindes realizados pelas cervejarias.

O Festival da Cerveja será realizado no espaço do Parc Autódromo, no bairro Weissópolis. O local, que já recebeu shows nacionais em 2025, contará com a presença da Guarda Municipal de Pinhais (GMP) para orientação do trânsito e segurança.

Ingressos do 8.º Festival da Cerveja de Pinhais

O 8.º Festival da Cerveja de Pinhais tem entrada gratuita. Contudo, para participar, é necessário trocar uma nota fiscal de qualquer valor de produtos adquiridos em estabelecimentos de Pinhais, na plataforma digital MixPix . Crianças até 11 anos não precisam de ingresso. Menores de 18 anos devem estar acompanhados de responsável. Notas fiscais emitidas nos dias do evento também são válidas.

Serviço – 8.º Festival da Cerveja de Pinhais

Data: 14 e 15 de março (sábado e domingo)

Horário: a partir das 13h

Local: Parc Autódromo, bairro Weissópolis, Pinhais

Acesso de pedestres, táxis e carros de aplicativo: Avenida Iraí, 16

Acesso para o estacionamento gratuito: Rua Bom Jesus, 710

Entrada gratuita, mediante troca de ingressos por notas fiscais de compras no comércio local, em qualquer valor, feitas em fevereiro ou março de 2026, na plataforma MixPix. Acesse: mixpix.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp (41) 9902-5784 para mais informações.

Confira a programação completa do aniversário de 34 anos de Pinhais no site da prefeitura.