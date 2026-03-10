Beatles à la Curitiba: Biritles se despede com show especial

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Depois de 13 anos transformando clássicos dos Beatles em algo completamente diferente do que estamos acostumados a ouvir, a banda Biritles prepara um show que tem gosto de adeus. Nesta quinta-feira (12/03), o grupo sobe ao palco do The Bowie para uma apresentação que pode encerrar um ciclo importante na história da banda curitibana.

Esqueça aqueles covers tradicionais, com perucas e roupas coloridas. A Biritles nasceu justamente para fugir desse lugar comum. O grupo, formado por músicos conhecidos da cena local, sempre apostou em uma abordagem mais crua e direta dos clássicos dos garotos de Liverpool. Na versão deles, as guitarras ficam mais pesadas, o ritmo é acelerado e a energia do palco devolve aos hits aquela essência do rock and roll que muitas vezes se perde nas versões mais açucaradas.

“Algo está mudando e talvez seja a hora de encerrar uma parte importante do que somos, do que fomos. Foram 13 anos vivendo essas músicas de um jeito muito nosso, rodando por muitos palcos e criando uma conexão forte com o público. Agora estamos em um momento de transformação”, conta Eduardo Sombra, fundador do grupo.

Durante mais de uma década, a banda construiu uma legião de fãs fiéis em Curitiba e ajudou a transformar as quintas-feiras no Bowie em um programa concorrido na cidade. Quem já foi sabe bem: pista lotada, público cantando em coro e aquela energia contagiante que só o bom e velho rock pode proporcionar.

A noite de despedida promete ser especial. A entrada é gratuita (sim, você não leu errado!) e o mistério sobre o futuro da banda paira no ar. Qual será o próximo capítulo dessa história? Só indo ao show para descobrir.

Serviço

Despedida do Biritles no The Bowie

Data: Quinta, dia 12/03

Local: The Bowie – Rua Marechal Deodoro 2500

Horário: A partir das 21h

Entrada grátis