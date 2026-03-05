Banda curitibana volta à cena autoral com single novo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Após dez anos sem lançar material inédito, a banda curitibana Anacrônica retorna à cena autoral com o single “Peito”. A faixa, que conta com a colaboração do cantor e compositor Paulo de Nadal, marca o reencontro do grupo com sua identidade no pop contemporâneo.

Mantendo a essência que os uniu em 2005, a banda ressurge com sua formação original: Sandra Piola (vocal), Bruno Sguissardi (guitarra e voz), Marcelinho França (baixo) e Marcelo “Gordo” Bezerra (bateria).

A banda aposta na sonoridade do single, que transita entre o hipnótico e o dançante e estava guardada desde 2024. A participação de Paulo de Nadal, vocalista da banda Mordida, traz contraste e dinâmica necessários. A produção também é assinada por Bruno Sguissardi — que vem consolidando seu nome na produção da cena independente como Relespública, Terminal Guadalupe e Olivia Yells.

Para os fãs que acompanham a trajetória da Anacrônica desde os primeiros acordes, “Peito” representa a confirmação de que a banda segue no cenário. “Peito não é um retorno ao passado, é a continuidade de quem somos hoje”, define a banda sobre o novo trabalho, que já está disponível em todas as plataformas digitais.

O single abre caminho para um novo álbum previsto para o segundo semestre deste ano, quando a Anacrônica também deve anunciar uma série de shows pelo país. O lançamento acontece a partir desta sexta-feira (06/03) nas plataformas digitais.

Serviço

Lançamento: Single “Peito” – Anacrônica feat. Paulo de Nadal

Data: sexta-feira, 06 de março de 2026

Plataformas:https://lnk.fuga.com/anacrnica_peito

Instagram: @anacronica.oficial